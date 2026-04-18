Ngày 18/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức trục xuất 47 người nước ngoài do vi phạm các quy định về cư trú tại Việt Nam.

Trong số này có 45 người quốc tịch Bangladesh, 1 người Hàn Quốc và 1 người Đài Loan (Trung Quốc). Qua kiểm tra rà soát, lực lượng chức năng xác định các trường hợp chủ yếu vi phạm thời hạn tạm trú khi không thực hiện gia hạn thị thực hoặc thẻ tạm trú theo quy định.

Ngoài ra, một số trường hợp sử dụng thị thực không đúng mục đích nhập cảnh, như nhập cảnh theo diện du lịch, thương mại nhưng lại tham gia lao động trái phép. Một số người không thực hiện khai báo tạm trú khi lưu trú tại các cơ sở nhà trọ, khu dân cư.

Công an tỉnh Đồng Nai cảnh báo các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn cần chấp hành nghiêm các quy định pháp luật liên quan đến người nước ngoài. Doanh nghiệp chỉ được phép tuyển dụng lao động nước ngoài khi có đầy đủ giấy phép lao động và giấy tờ cư trú hợp lệ.

Mọi hành vi chứa chấp, thuê mướn hoặc tiếp tay cho người nước ngoài cư trú, lao động trái phép sẽ bị xử lý nghiêm, tùy mức độ có thể bị xử phạt hành chính, tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.