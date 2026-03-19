Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, nhằm thực hiện trót lọt việc vận chuyển gỗ trái phép bằng ô tô, từ đầu năm 2023-2025, Lê Đình Trình (SN 1981, trú tại xã Sao Vàng), Vũ Ngọc Đợi (SN 1972, trú tại xã Lương Sơn) và Lê Quang Vĩnh (SN 1983, trú tại xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã thống nhất đưa cho Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “gỗ”) tổng số tiền hơn 3,074 tỷ đồng.

Số tiền này được Mai thông qua Trần Văn Quang (SN 1991) để đưa cho các đơn vị chức năng, nhằm “bảo kê” cho 66 chuyến xe chở gỗ lậu không bị lực lượng kiểm lâm xử lý.

Cơ quan tố tụng xác định, Mai đã nhận tiền để môi giới hối lộ. Tuy nhiên, bị cáo chỉ chi 36,5 triệu đồng cho một số cán bộ kiểm lâm, còn lại chiếm hưởng cá nhân hơn 3 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, từ tháng 3-6/2023, Nguyễn Văn Mạnh (tức Mạnh “quạ”, SN 1978, trú tại xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã 2 lần đưa hối lộ cho lực lượng kiểm lâm với tổng số tiền 12 triệu đồng, nhằm để 2 xe chở gốc cây sa mu đi qua trạm mà không bị kiểm tra.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Về hành vi nhận hối lộ, cáo trạng cho thấy Phạm Văn Biên (SN 1978, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; cựu Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Lương Sơn, Hạt kiểm lâm Thường Xuân) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ nhiều lần, với tổng số tiền 27,5 triệu đồng từ Nguyễn Văn Mai (thông qua Trần Văn Quang).

Nguyễn Hữu Hậu (SN 1974, trú tại phường Hạc Thành), cựu Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Quan Sơn, đã trực tiếp nhận tiền của Mạnh “gỗ” 3 lần (mỗi lần 2 triệu đồng), tổng cộng 6 triệu đồng.

Nguyễn Hữu Hải (SN 1980, trú tại phường Hạc Thành) và Dương Đình Sơn (SN 1979, trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa), là các cựu cán bộ kiểm lâm, đã 2 lần nhận hối lộ của Nguyễn Văn Mạnh với tổng số tiền 12 triệu đồng.

Tại phiên xét xử, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “gỗ”) 10 năm tù; Trần Văn Quang 9 năm tù về tội “Môi giới hối lộ”.

Đối với tội “Nhận hối lộ”, Nguyễn Hữu Hậu và Phạm Văn Biên cùng bị tuyên phạt 2 năm 3 tháng tù; Nguyễn Hữu Hải và Dương Đình Sơn cùng bị tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Về tội “Đưa hối lộ”, Lê Đình Trình và Vũ Ngọc Đợi 13 năm 6 tháng tù; Lê Quang Vĩnh 12 năm tù; Nguyễn Văn Mạnh 2 năm 3 tháng tù.

Được biết, Mạnh “gỗ” sống khá kín tiếng, là một trong những nhân vật có tiếng trong giới giang hồ xứ Thanh.