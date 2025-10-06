Tại buổi họp báo của Bộ Công an vào chiều 6/10, Đại tá Trịnh Văn Giang - Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về các vụ án liên quan đến Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “Gỗ”) và Nguyễn Văn Vi (tức Vi “Ngộ”).

Theo đó, ngày 28/2, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một nhóm đối tượng tội phạm do Nguyễn Văn Vi (SN 1981, trú tại tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu. Bên cạnh đó, có Nguyễn Văn Mai (SN 1974) là đối tượng trong băng nhóm và có vai trò là “đàn anh”, giúp sức cho Vi "Ngộ". Ngay sau đó, Công an tỉnh đã lập chuyên án đấu tranh.

Đại tá Trịnh Văn Giang - Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Đình Hiếu

Quá trình điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Vi "Ngộ" và Mạnh "Gỗ" liên quan đến 4 nhóm hành vi và phạm tội gồm: đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; trốn thuế.

Kết quả đấu tranh ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá, bóc gỡ nhóm của Vi "Ngộ" và bắt giữ, xử lý hình sự 17 đối tượng, can phạm. Trong đó Vi "Ngộ" bị khởi tố về 4 tội danh: Đưa hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán; Trốn thuế; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước; Mạnh "Gỗ" bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ.

Nguyễn Văn Mai (tức Mạnh “Gỗ”). Ảnh: CACC

Đại tá Trịnh Văn Giang cho biết, đối với nhóm hành vi Đưa hối lộ và Môi giới hối lộ, năm 2023 - 2024, Vi đã nhiều lần nhờ Hoàng Nam Liên (trú tại tỉnh Nghệ An) xin giảm án cho Nguyễn Ngọc Hoà (tức Hoà "Chua"). Đây là đối tượng hình sự, cộm cán, có mối quan hệ thân thiết với Vi.

Năm 2025, đối tượng bị TAND tỉnh Thanh Hóa xử phạt 10 năm tù về tội giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng. Quá trình chấp hành án, đối tượng tiếp tục dùng kéo đâm bạn tù tử vong và bị kết án tù chung thân. Kết quả Hoà đã được xét giảm án hai đợt vào năm 2023 và 2024.

Ngày 30/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 2 bị can Nguyễn Văn Vi về tội Đưa hối lộ và Hoàng Nam Liên về tội Môi giới hối lộ theo quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Văn Vi (tức Vi “Ngộ”). Ảnh: CACC

Về nhóm hành vi vi phạm quy định về kế toán, gây hậu quả nghiêm trọng; in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty Cổ phần khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, ngày 9/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can. Trong đó có Nguyễn Văn Vi, Nguyễn Huy Tùng (con trai Mạnh "Gỗ"), và 5 đối tượng có liên quan. Bước đầu xác định thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là hơn 400 tỷ đồng.

Phạm Thị Hương Giang (vợ của Nguyễn Văn Vi). Ảnh: CACC

Tiếp theo, về nhóm hành vi trốn thuế xảy ra tại phường Hạc Thành, ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can về tội Trốn thuế, theo Điều 200 Bộ luật Hình sự. Gồm các đối tượng là Nguyễn Văn Vi và Phạm Thị Hương Giang (vợ của Nguyễn Văn Vi).

Quá trình điều tra xác định vợ chồng Vi đã có hành vi trốn thuế khi mua lại căn nhà 136 Đào Duy Từ (phường Hạc Thành) gây thiệt hại cho Nhà nước 231 triệu đồng.

Cũng theo Đại tá Trịnh Văn Giang, về nhóm hành vi Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ, đang tiếp tục được điều tra mở rộng liên quan đến Nguyễn Văn Vi.

Công an tỉnh đã xác định Mạnh "Gỗ" là đối tượng trong băng nhóm và có vai trò là “đàn anh”, “quân sư” cho Nguyễn Văn Vi và đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.