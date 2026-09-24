Theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), Malone Lam, 22 tuổi, công dân Singapore từng sinh sống tại Miami (Mỹ), đã nhận tội tổ chức và điều hành đường dây đánh cắp, rửa tiền điện tử hoạt động từ tháng 10/2023. Trong đó, nhóm này thực hiện vụ đánh cắp hơn 245 triệu USD tiền điện tử vào tháng 8/2024.

Lam sử dụng nhiều biệt danh trên mạng như “Anne Hathaway”, “$$$” và “King Greavy”.

Các công tố viên cho biết đường dây của Lam sử dụng những thủ đoạn thao túng tâm lý để lấy thông tin truy cập ví tiền điện tử của nạn nhân. Trong một số trường hợp, các thành viên còn bị cáo buộc đột nhập nhà nhằm thu thập thông tin, sau đó rút tiền khỏi ví của các nạn nhân.

Số tiền chiếm đoạt đã được Lam sử dụng để mua hơn 30 chiếc xe hạng sang, siêu xe. Giá trị mỗi chiếc dao động từ 100.000 USD đến 3,8 triệu USD.

Những hình ảnh do cơ quan này công bố cho thấy hàng loạt siêu xe như Lamborghini, Ferrari, Porsche và Rolls-Royce đỗ bên ngoài căn biệt thự Lam thuê tại Miami.

Hàng loạt siêu xe, xe sang đắt đỏ được mua bởi tiền "bẩn".

Trong số đó có nhiều mẫu Lamborghini, bao gồm một chiếc Aventador SVJ màu trắng phiên bản Miami, cùng Ferrari Purosangue, Rolls-Royce Ghost và Mercedes-Benz G-Class. Tuy nhiên, DOJ không công bố danh sách đầy đủ các mẫu xe được cho là có liên quan đến Lam.

Không chỉ chi tiền cho ô tô, đường dây này còn là sử dụng tiền điện tử đánh cắp để thuê máy bay riêng, thuê nhà tại Miami, Los Angeles và Hamptons, mua quần áo, túi xách hàng hiệu và đồng hồ đắt tiền. Giá trị những chiếc đồng hồ được đề cập dao động từ 100.000 USD đến hơn 500.000 USD.

Theo các công tố viên, hóa đơn tại một số hộp đêm có thể lên tới 500.000 USD (khoảng 13 tỷ đồng) chỉ trong một đêm.

Tại cơ quan điều tra, Lam hiện đã nhận tội tham gia âm mưu phạm tội theo Đạo luật Tổ chức có ảnh hưởng và tham nhũng (RICO) của Mỹ. Theo Tampa Bay Times, tội danh này có thể khiến Lam đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù liên bang.

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Theo Roadandtrack

Bên cạnh đó, Lam và các thành viên khác trong đường dây có thể phải bồi thường khoảng 245,1 triệu USD. Số tài sản được cho là có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội, trong đó có những chiếc xe hạng sang, cũng nằm trong quá trình xử lý của cơ quan chức năng.