Vụ việc xảy ra tại khách sạn Hyatt Regency Savannah ở Savannah, bang Georgia, Mỹ. Theo cảnh sát, nghi phạm đã tiếp cận khu vực giữ xe và nói với nhân viên rằng mình là một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, đồng thời có nhiều phương tiện đang đỗ tại khách sạn.

Người này sau đó xuất trình phiếu giữ xe để nhận một chiếc BMW X5 màu xám đời 2026. Nhân viên giữ xe tin lời và giao chìa khóa cho nghi phạm.

Tuy nhiên, phiếu giữ xe mà người đàn ông xuất trình thực tế được cấp cho một chiếc xe khác. Chiếc BMW X5 thuộc sở hữu của một đại lý và được cho khách sạn mượn.

Nghi phạm lái chiếc SUV rời khách sạn ngay sau nửa đêm. Sau đó, cảnh sát lần theo dấu vết và xác định chiếc BMW X5 đã được đưa tới khu vực Myrtle Beach, bang South Carolina, cách Savannah khoảng 200 dặm (hơn 320km).

Qua camera an ninh, các nhà điều tra còn phát hiện nghi phạm trước đó đã lấy đồ đạc cá nhân từ một chiếc Audi A5 màu trắng rồi mới lấy chiếc BMW. Kiểm tra hồ sơ cho thấy chiếc Audi A5 cũng là xe bị đánh cắp một ngày trước đó. Cảnh sát sau đó tìm thấy chiếc Audi tại bãi đậu xe của khách sạn.

Nhà chức trách nghi ngờ người này có thể liên quan đến một vụ trộm xe khác xảy ra tại một khách sạn ở Savannah trước đó 9 ngày.

Ngày 5/8, một phụ nữ cũng gửi chiếc Toyota C-HR cho nhân viên giữ xe tại khách sạn Fairfield Inn. Tuy nhiên, khi quay lại vào sáng hôm sau, chiếc xe đã biến mất.

Theo hồ sơ, mã truy cập của nữ khách hàng được sử dụng ngay sau nửa đêm, vài giờ trước thời điểm cô cho biết đã yêu cầu lấy xe. Chìa khóa chiếc Toyota C-HR cũng biến mất khỏi hộp khóa, dù hệ thống vẫn ghi nhận phương tiện đã được trả lại.

Cảnh sát Savannah sau đó công bố hình ảnh nghi phạm và kêu gọi người dân cung cấp thông tin giúp xác định danh tính người này. Nhà chức trách cho biết bất kỳ ai có thông tin liên quan có thể liên hệ với CrimeStoppers để hỗ trợ điều tra.

Vụ việc cho thấy lỗ hổng trong quy trình bàn giao xe tại các bãi giữ xe khách sạn, khi nghi phạm chỉ bằng cách giả danh người nổi tiếng và sử dụng một phiếu giữ xe của phương tiện khác đã có thể lấy đi chiếc SUV trị giá khoảng 90.000 USD (khoảng hơn 2,4 tỷ đồng).

Theo Motorbiscuit

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