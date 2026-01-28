Sáng 28/1, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) chính thức ra mắt "không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và Tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu".

Sự kiện thể hiện cam kết của ngành lưu trữ trong việc cung cấp nguồn thông tin gốc xác thực, phục vụ nghiên cứu, giáo dục và lan tỏa các giá trị lịch sử - văn hóa đến cộng đồng trong nước và quốc tế, đồng thời đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy và phương thức phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, đưa di sản tư liệu đến gần hơn với công chúng, phục vụ xã hội một cách chủ động, hiện đại và bền vững.

Nhiều tài liệu lưu trữ gốc tiêu biểu liên quan đến Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy và Hiến pháp được trưng bày, qua đó làm nổi bật các biểu tượng thiêng liêng của đất nước, thể hiện sâu sắc tinh thần độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Trong ảnh là "Dự án Hiến pháp Việt Nam".

Hiến pháp Việt Nam năm 1946 với những tư tưởng tiến bộ là một trong những tài liệu gốc quý giá lần đầu tiên được trưng bày công khai trước công chúng.

Bản mẫu Quốc kỳ đầu tiên.

Với định hướng xây dựng mô hình phục vụ mở, không gian giới thiệu được kỳ vọng trở thành một “lớp học lịch sử trực quan”, điểm đến văn hóa có chiều sâu cho học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu, công chúng và du khách quốc tế; đồng thời góp phần đưa tài liệu lưu trữ thực sự đi vào đời sống xã hội, phát huy vai trò là nguồn lực tri thức quan trọng trong bồi đắp bản sắc văn hóa và phát triển đất nước.

Ấn vàng "Sắc Mệnh Chi Bảo" đúc năm Minh Mạng thứ 8 (1827).

Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước hiện quản lý hai Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam được UNESCO ghi danh là Mộc bản triều Nguyễn và Châu bản triều Nguyễn. Không gian giới thiệu di sản và tài liệu lưu trữ tiêu biểu là kết quả của quá trình chuẩn bị bài bản, lâu dài, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong bảo tồn, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia.

Một số Mộc bản và Châu bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam được UNESCO ghi danh.

Các tài liệu đã thu hút nhiều khách quốc tế tham quan và tìm hiểu. Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và Tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu sẽ mở cửa đón khách tham quan từ ngày 3/3 (ngày Rằm tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu năm Bính Ngọ), từ 9h đến 16h các ngày trong tuần.

Lớp học lịch sử trực quan “làm sống dậy” các giá trị di sản tư liệu Cục trưởng Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước Đặng Thanh Tùng (Bộ Nội vụ) cho biết tài liệu lưu trữ quốc gia là nguồn sử liệu gốc đặc biệt quan trọng, phản ánh trung thực tiến trình lịch sử, văn hóa, tư duy quản trị và sự phát triển của đất nước qua các thời kỳ. Trong đó, Mộc bản triều Nguyễn và Châu bản triều Nguyễn - hai khối di sản tư liệu thế giới được UNESCO ghi danh không chỉ là niềm tự hào của ngành lưu trữ, mà còn là tài sản vô giá của quốc gia, của dân tộc Việt Nam. Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57 về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Cục xác định: chuyển đổi số trong lưu trữ chính là chuyển đổi cách thức cung cấp thông tin, cách công chúng tiếp cận và sử dụng tài liệu lưu trữ. Không gian giới thiệu này chính là nơi hiện thực hóa cách tiếp cận đó. Để thực sự xứng đáng với 'hồn cốt' dân tộc, với những giá trị ký ức thiêng liêng mà tiền nhân để lại, những di sản tư liệu, tài liệu quý giá ấy cần được đặt trong một không gian tương xứng - một công trình mang tầm vóc quốc gia, trang trọng và tinh tế. Không gian ngày hôm nay sẽ là 'hạt giống' quan trọng khởi đầu cho một hành trình mới. Để trong một tương lai rất gần, một không gian xứng tầm sẽ hiện hữu như một sự tri ân tất yếu của thế hệ hôm nay dành cho quá khứ, và là món quà ý nghĩa nhất mà chúng ta trang trọng trao truyền lại cho muôn đời sau. “Chúng tôi mong muốn nơi đây sẽ trở thành một điểm đến văn hóa có chiều sâu, một ‘lớp học lịch sử trực quan’, một hệ sinh thái học tập mở, phục vụ đa dạng đối tượng: từ học sinh, sinh viên, nhà nghiên cứu đến đông đảo công chúng và bạn bè quốc tế. Lễ ra mắt không gian giới thiệu di sản tư liệu thế giới và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu hôm nay là dấu mốc quan trọng, mở ra một hành trình mới trong việc ‘làm sống dậy’ các giá trị di sản tư liệu”, ông Tùng nhấn mạnh.