Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24 tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho người dân thôn Kon Tu Peng, xã Đăk Tô. Ảnh: N.C

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Tại chương trình, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước, hình ảnh người lính và tình đoàn kết quân dân.

Ông A Xên, thôn Kon Tu Peng, xã Đăk Tô cho biết: Hôm nay bộ đội về biểu diễn văn nghệ rất hay và đặc sắc. Đặc biệt, các tiết mục tuyên truyền pháp luật rất dễ hiểu, giúp bà con, nhất là thanh niên trong thôn nắm rõ các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24 trình diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc phục vụ người dân thôn Kon Tu Peng, xã Đăk Tô. Ảnh: N.C

Chương trình giao lưu văn nghệ kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông là một trong nhiều hoạt động trong đợt ra quân làm công tác dân vận năm 2025 của Trung đoàn 24 tại xã Đăk Tô.

Bên cạnh đó, chương trình còn lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông với chủ đề “An toàn giao thông - Trách nhiệm từ trái tim, hành động từ nhận thức”, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn hóa mới, hướng tới mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

Đông đảo nhân dân thôn Kon Tu Peng, xã Đăk Tô đến theo dõi Chương trình giao lưu văn nghệ, kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Ảnh: N.C

Thông qua các hoạt động, chương trình đã góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào, lòng yêu nước; đồng thời, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về ý nghĩa, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới. Qua đó, động viên cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên tích cực, tự giác trong học tập, rèn luyện và công tác, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 24 giúp xã Đăk Tô sửa chữa đường giao thông nông thôn. Ảnh: N.C

Trong thời gian từ ngày 16 đến ngày 25/12, 50 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 24 sẽ giúp thôn Kon Tu Peng, Kon Tu Dốp 1, Kon Tu Dốp 2, xã Đăk Tô sửa chữa, san lấp các tuyến đường giao thông nông thôn; nạo vét kênh mương, rãnh thoát nước; chỉnh trang vườn tạp cho các hộ chính sách; dọn vệ sinh môi trường... Đồng thời, trao tặng 400 ghế nhựa cho học sinh Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Pô Kô, tặng 950 bộ quần áo cho người dân.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình quân dân, góp phần giúp địa phương sớm ổn định đời sống sau thiên tai và tiếp tục củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.