Trên các tuyến biên giới, nơi địa bàn rộng, dân cư phân tán và điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã đẩy mạnh đổi mới nội dung và đa dạng hình thức truyền thông, tạo bước chuyển rõ rệt trong nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên.

Bám sát đặc điểm dân cư, phong tục, ngôn ngữ và tình hình an ninh từng khu vực, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị luôn tìm cách đưa pháp luật đến gần đời sống người dân.

Nếu như trước đây, việc phổ biến chủ yếu thông qua họp bản, hội nghị hay phát tờ rơi, thì nay các mô hình mới đã tạo sức lan tỏa lớn. Trong đó, phải kể đến các mô hình “Tổ tuyên truyền, phổ biến pháp luật”, “Điểm sáng pháp luật vùng biên”, “Phiên tòa giả định”, “Ngày pháp luật biên giới”, “Tiếng loa biên phòng”, “Đội tuyên truyền lưu động” hay “Câu lạc bộ pháp luật”... đang phát huy hiệu quả thiết thực.

Nhiều đồn biên phòng xây dựng và vận hành các kênh thông tin trên mạng xã hội, fanpage tuyên truyền pháp luật, đăng tải clip ngắn bằng tiếng dân tộc giúp đồng bào dễ tiếp cận thông tin.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An bám sát địa bàn để tuyên truyền, vận động.

Ở tuyến biên giới phía Bắc, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung như phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép, mua bán người, buôn lậu, gian lận thương mại; vận động nhân dân không tiếp tay cho tội phạm.

Các tổ công tác Biên phòng thường xuyên trực tiếp xuống từng hộ gia đình, nhất là các gia đình có người thân đi làm ăn xa, có nguy cơ bị lôi kéo sang nước ngoài trái phép để tuyên truyền, vận động.

Tại khu vực miền Trung, nơi có cả biên giới đất liền và vùng biển, Bộ đội Biên phòng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng tăng cường tuyên truyền Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam gắn với đấu tranh tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Những mô hình như “Tiếng loa biên phòng” hay “Câu lạc bộ phụ nữ với pháp luật” đã giúp đồng bào vùng cao tiếp nhận pháp luật thuận tiện, dễ nhớ và dễ vận dụng.

Trên tuyến biên giới Tây Nam và vùng biển ghi nhận nhiều cách làm linh hoạt khi kết hợp tuyên truyền pháp luật với ngăn chặn buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người. Các đồn biên phòng duy trì mô hình “Tổ tàu thuyền an toàn”, “Câu lạc bộ pháp luật cho ngư dân”, cấp phát tờ rơi bằng nhiều thứ tiếng đồng thời tuyên truyền qua hệ thống Icom, nhóm Zalo ngư dân, đặc biệt trong nội dung chống khai thác IUU.

Một điểm nhấn nổi bật là việc phát huy vai trò người có uy tín – già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo. Bộ đội Biên phòng tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu pháp luật để họ trở thành cầu nối đưa pháp luật vào từng thôn bản.

Cùng với tuyên truyền pháp luật, các phong trào an sinh xã hội của Bộ đội Biên phòng như “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Hũ gạo tình thương”… tiếp tục góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Trong thời gian tới, Bộ đội Biên phòng đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, xây dựng mô hình tuyên truyền hiện đại, gần dân, phù hợp đặc thù từng nhóm đối tượng. Đây là hướng đi then chốt giúp pháp luật lan tỏa sâu rộng, tạo nền tảng bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc.