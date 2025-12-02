Chương trình xây dựng nông thôn mới đang tạo những bước chuyển mình mạnh mẽ tại các làng quê của tỉnh Nghệ An, trong đó xã Trung Lộc nổi bật là địa phương tiên phong về mô hình nông thôn mới thông minh và hiện đại.

Sau khi sáp nhập 4 xã cũ gồm Nghi Quang, Nghi Thuận, Nghi Long và Nghi Xá, xã Trung Lộc nhanh chóng ổn định bộ máy hành chính hai cấp, vận hành linh hoạt, đáp ứng các nhu cầu thực tiễn và định hướng phát triển dài hạn của địa phương.

Đến nay, toàn xã đạt 18/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao và 73/74 nội dung liên quan. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai hiệu quả với 5 sản phẩm đạt hạng 3 sao, từ đó nâng cao thu nhập, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Sự gắn kết giữa nông thôn mới và chuyển đổi số là điểm nhấn trong chiến lược phát triển của Trung Lộc, với đội ngũ cán bộ, công chức thành thạo công nghệ thông tin và thường xuyên ứng dụng các phần mềm trong quản lý hành chính, giải quyết công việc nhanh chóng, minh bạch.

Các thôn, xóm trên địa bàn xã đã lắp đặt camera an ninh tại nhà văn hóa, các điểm ngã ba, ngã tư, kết nối tập trung về Công an xã nhằm giám sát tình hình an ninh, trật tự và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

Tại những nơi sinh hoạt cộng đồng như hội trường trung tâm xã, trạm y tế, nhà văn hóa xóm, người dân được truy cập wifi miễn phí và sử dụng phần mềm tiếp nhận phản ánh về chính sách, thủ tục hành chính, môi trường, giao thông.

Trên địa bàn xã Trung Lộc (Nghệ An) đã lắp đặt camera an ninh tại nhà văn hóa, các điểm kết nối giao thông.

Để thúc đẩy phát triển kinh tế, UBND xã Trung Lộc đã tổ chức tập huấn ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời hướng dẫn các hộ kinh doanh khai thác hiệu quả các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok. Nhiều cơ sở thực hiện livestream, quay video giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, từ đó tăng khả năng kết nối với doanh nghiệp, khách hàng trực tuyến, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Trung Lộc triển khai phần mềm giám sát 5 trạm bơm tưới tiêu từ xa, cho phép điều khiển bật tắt thiết bị, hẹn giờ tự động và cảnh báo khi lượng nước thấp. Giải pháp này hạn chế trộm cắp, tiết kiệm sức lao động và năng lượng điện, đồng thời hỗ trợ người dân vận hành sản xuất hiệu quả.

Cũng nhờ áp dụng dịch vụ thông minh, nhiều người dân và doanh nghiệp chủ động thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, giảm chi phí thời gian và chi phí ngoài chính thức.

Các tuyến đường thôn xóm của xã Trung Lộc được trang bị bảng chỉ dẫn gắn mã QR, giúp khách tham quan và con em xa quê dễ dàng tìm địa chỉ nhà người dân.

Ngoài ra, hệ thống camera tại Phòng điều hành thông minh đã hỗ trợ UBND xã giám sát hành vi vứt rác trái phép, quản lý an ninh trật tự và xử lý kịp thời các sự việc phát sinh. Những giải pháp đồng bộ này được nhân rộng trên toàn xã, tạo nền tảng phát triển nông thôn mới theo hướng hiện đại, thông minh, nâng cao chất lượng đời sống, thu nhập và sự hài lòng của người dân Trung Lộc.

Có thể nói, xã Trung Lộc đang dần khẳng định vị thế là xã điển hình trong xây dựng nông thôn mới thông minh tại Nghệ An, trở thành hình mẫu kết hợp giữa chuyển đổi số, quản trị hiệu quả và phát triển kinh tế bền vững, mở ra hướng đi mới cho các địa phương khác học tập, nhân rộng.