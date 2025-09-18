Việt Nam là nhà cung cấp rau quả lớn thứ ba cho Trung Quốc

Thống kê của Cục Hải quan, tháng 8 vừa qua, xuất khẩu rau quả của nước ta sang thị trường Trung Quốc đạt 678,3 triệu USD, tăng mạnh 40,8% so với tháng 7 và tăng 15% so với tháng cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế đến hết tháng 8/2025, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu hàng rau quả chủ lực lớn nhất của Việt Nam khi đạt gần 2,8 tỷ USD, chiếm 57,9% kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành.

Trung Quốc là một trong những thị trường tiêu thụ rau quả lớn nhất thế giới. Chỉ trong 7 tháng năm nay, quốc gia tỷ dân này đã chi 15,6 tỷ USD để nhập các loại rau quả và sản phẩm chế biến, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2024.

Đến hết tháng 8/2025, xuất khẩu sầu riêng đạt 1,7 tỷ USD, chủ yếu được xuất sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: Nguyễn Huế

Thái Lan, Chile, Việt Nam là 3 nhà cung cấp mặt hàng rau quả lớn nhất cho Trung Quốc.

Trong đó, Trung Quốc chi 5,5 tỷ USD để mua các loại rau quả của Thái Lan, chiếm 35,1% thị phần rau quả nhập khẩu của nước này, cao hơn mức 32,3% của cùng kỳ năm 2024.

Xếp thứ hai là Chile với kim ngạch gần 3 tỷ USD, song thị phần rau quả của Chile lại giảm 2,81 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 19,1%.

Việt Nam là nhà cung cấp hàng rau quả lớn thứ ba cho Trung Quốc, đạt 2,3 tỷ USD, với thị phần 14,9% trong 7 tháng năm 2025, cao hơn so với con số 14,5% của 7 tháng cùng kỳ năm ngoái.

Bắt đầu kiểm tra trái cây nhập khẩu theo tiêu chuẩn mới

Trung Quốc đang tăng nhập khẩu, đồng thời mở cửa cho nhiều mặt hàng rau quả từ các quốc gia khác (sầu riêng của Campuchia, dừa tươi Malaysia, chuối tiêu của Colombia, xoài của Ecuador) cho thấy tiềm năng xuất khẩu vào thị trường này còn rất lớn.

Tuy nhiên, Trung Quốc tiếp tục siết chặt công tác quản lý, giám sát tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc... đối với hàng hóa nhập khẩu.

Đáng chú ý, từ cuối tháng 7/2025, các trạm kiểm định nhập khẩu của Trung Quốc bắt đầu kiểm tra trái cây theo tiêu chuẩn mới.

Cuối tháng 8/2025, hơn 10 container nhãn xuất khẩu của Thái Lan đã bị Trung Quốc trả lại do hàm lượng lưu huỳnh đioxit vượt quá 50ppm.

Hệ quả, các nhà máy chế biến nhãn của Thái Lan phải tạm dừng thu mua và chấm dứt hợp đồng tương lai mới với các vườn nhãn. Giá nhãn xuất khẩu tại vườn lớn giảm mạnh 30% so với đầu tháng 7, xuống còn 20-22 Baht/kg, ở các vườn nhỏ giá giảm còn 10-13 Baht/kg.

Trước đó, Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo Thái Lan và đình chỉ các công ty xuất khẩu không tuân thủ. Với việc áp dụng các tiêu chuẩn phụ gia thực phẩm mới, dư lượng lưu huỳnh đioxit trong trái cây tươi được xử lý bề mặt không được vượt quá 50 ppm.

Báo cáo của Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc cũng chỉ rõ, Trung Quốc tiếp tục tăng cường kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nhóm hàng nông thủy sản, thực phẩm, nhất là mặt hàng sầu riêng. Đến nay, nhiều lô hàng của Việt Nam vẫn bị phía Trung Quốc cảnh báo.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc, những năm qua, Trung Quốc không ngừng hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu (Lệnh 248,249) và xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia để đảm bảo chất lượng hàng hóa nhập khẩu vào nước này.

Hơn nữa, thời gian qua, cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp tục gia tăng công tác kiểm tra, giám sát, thực thi pháp luật đối với hàng hóa xuất nhập khẩu. Trong đó, tăng cường kiểm tra đối với các lô hàng nông sản nhập khẩu, tiến hành kiểm tra thực tế các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc, nhất là đơn vị có hàng hóa bị cảnh báo.

Chế tài mạnh mẽ được đưa ra là tạm dừng nhập khẩu, hủy mã code đăng ký... đối với doanh nghiệp vi phạm.

Để duy trì thị phần xuất khẩu rau quả nói riêng và nông sản Việt Nam nói chung sang thị trường tỷ dân này, Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc lưu ý các doanh nghiệp phải chú trọng nâng cao chất lượng hàng hóa. Đặc biệt, cần tìm hiểu, nắm rõ và tuân thủ quy định của nước nhập khẩu về tiêu chuẩn chất lượng, bao bì đóng gói, truy xuất nguồn gốc.

Phải kiểm soát xuyên suốt từ nuôi trồng, chế biến, bảo quản... đến xuất khẩu, để đảm bảo có thể truy xuất ở bất kỳ công đoạn nào trong chuỗi sản xuất.

Cùng với đó, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại vào sâu trong nội địa và các địa phương ở khu vực phía Bắc, Tây Bắc của Trung Quốc. Bởi đây là các địa phương có mức sống cao, nhu cầu tiêu dùng lớn đối với các loại thực phẩm cao cấp, rau quả nhiệt đới mà doanh nghiệp Việt có thể khai thác.