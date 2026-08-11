Mới đây, bản tin thị trường nông lâm thủy sản của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu từ cơ quan Hải quan Trung Quốc cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, quốc gia này đã nhập khẩu 1,07 triệu tấn sầu riêng, tăng mạnh 51,1% so với mức 708.000 tấn của 6 tháng đầu năm 2025.

Trong đó, Trung Quốc đã chi ra 3,79 tỷ USD để nhập khẩu sầu riêng từ Thái Lan, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước (tương đương tăng 1,23 tỷ USD). Với kim ngạch 3,79 tỷ USD, sầu riêng Thái Lan chiếm tới 81% tổng kim ngạch nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc.

Việt Nam là thị trường cung cấp sầu riêng lớn thứ hai cho Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm 2026 với trị giá đạt 846 triệu USD, chiếm tỷ trọng 18%.

Từ số liệu trên cho thấy, Thái Lan bỏ xa Việt Nam về kim ngạch sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc trong nửa đầu năm nay. Kết quả này được hỗ trợ bởi lợi thế về sản lượng, hệ thống logistics và khả năng kiểm soát chất lượng của Thái Lan.

Trong khi đó, kể từ thời điểm được phép xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc từ năm 2022, ngành sầu riêng Việt Nam đã mở rộng nhanh diện tích và sản lượng. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu vẫn chịu tác động từ một số vấn đề liên quan đến kiểm soát chất lượng, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Đáng chú ý, sầu riêng Việt Nam còn có thêm đối thủ cạnh tranh là Malaysia. Nửa đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng tươi của Malaysia sang Trung Quốc đạt 30,26 triệu USD, tăng tới 342% so với cùng kỳ năm 2025. Dù quy mô còn thấp, nhưng kết quả này cho thấy Malaysia đang từng bước thâm nhập Trung Quốc - thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất thế giới.

Theo Cục Xuất nhập khẩu, nhu cầu tiêu thụ tại Trung Quốc tiếp tục là động lực chính thúc đẩy ngành sầu riêng Đông Nam Á. Hiện Trung Quốc là thị trường tiêu thụ khoảng 90% lượng sầu riêng toàn cầu. Tuy nhiên, khi sản lượng thu hoạch tại nhiều quốc gia đồng loạt tăng nhanh đã dẫn đến tình trạng dư cung khiến giá sầu riêng giảm.

Thực tế cho thấy, sầu riêng giống Monthong của Thái Lan và Việt Nam tại thị trường Trung Quốc được bán với giá từ 20-30 NDT/0,5 kg (tương đương 2,79-4,18 USD), thấp hơn nhiều so với mức giá từ 35-45 NDT/0,5 kg cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam đang trong cao điểm thu hoạch sầu riêng. Ảnh: Hải Dương

Tại chợ đầu mối Trung Quốc, giá bán buôn sầu riêng Monthong loại A của Việt Nam giảm từ 36,5 NDT/0,5 kg (5,09 USD) xuống còn 13 NDT/0,5 kg (1,81 USD) trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6. Giá sầu riêng Monthong loại A của Thái Lan cũng giảm từ 26,5 NDT/0,5 kg (3,69 USD) xuống còn 18 NDT/0,5 kg.

Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo một doanh nghiệp xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc cho rằng, chất lượng loại trái cây này của Việt Nam vẫn chưa đồng đều, trong khi đối thủ Thái Lan lại kiểm soát rất tốt vấn đề này.

“Ngay tại vườn, tỷ lệ hàng loại A của Thái Lan cũng cao hơn Việt Nam”, vị này nói. Chưa kể, Thái Lan còn áp tiêu chuẩn về độ chín của sầu khi thu hoạch. Vì vậy, Thái Lan luôn giữ ổn định thị phần sầu riêng tại Trung Quốc.

Bên cạnh vấn đề chất lượng, mùa thu hoạch sầu riêng của Thái Lan chủ yếu rộ vào tháng 4 đến tháng 6, còn cao điểm thu hoạch của Việt Nam rơi vào tháng 7 và tháng 9. Theo vị này, chênh lệch về thời điểm thu hoạch cũng khiến sầu riêng Thái Lan có lợi thế về nguồn cung trong nửa đầu năm.