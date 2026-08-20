Ngày 20/8, trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Thiên Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận, Tổng Cục Hải quan Trung Quốc vừa phê duyệt gần 200 mã số vùng trồng và mã cơ sở đóng gói cho sầu riêng Đắk Lắk.

Nhiều diện tích sầu riêng chưa được cấp mã vùng trồng. Ảnh: Hải Dương

Cụ thể, Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt cho tỉnh Đắk Lắk 140 mã số vùng trồng với diện tích hơn 14.321 ha và 31 mã cơ sở đóng gói với diện tích 91.135m² (công suất 5.470 tấn/ngày).

Để việc xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc được thuận lợi, bền vững và không ảnh hưởng đến uy tín trái cây xuất khẩu từ Việt Nam, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk thông báo bằng văn bản cho các vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số đã được GACC phê duyệt và thực hiện công tác quản lý, giám sát theo quy định.

Hướng dẫn các đơn vị đã có mã số được phê duyệt tuân thủ đúng các quy định của Việt Nam và nước nhập khẩu; yêu cầu cơ sở thực hiện kiểm tra lô hàng trước khi xuất khẩu để đảm bảo không nhiễm các đối tượng kiểm dịch thực vật (KDTV) mà Trung Quốc quan tâm, đồng thời tuân thủ các yêu cầu về kiểm dịch và an toàn thực phẩm.

Tuân thủ nghiêm túc các quy định tại Nghị định số 38/2026/NĐ-CP; Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP và các yêu cầu của nước nhập khẩu.

Theo ông Nguyễn Thiên Văn, việc được Tổng Cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt gần 200 mã số vùng trồng và mã cơ sở đóng gói thời điểm này đã tạo thuận lợi rất lớn cho người trồng và doanh nghiệp buôn bán sầu riêng trong vụ mùa 2026.

Niên vụ sầu riêng năm 2026, toàn tỉnh Đắk Lắk có khoảng 45.000 ha, sản lượng ước đạt khoảng 500 nghìn tấn.