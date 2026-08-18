Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong 7 tháng năm 2026, xuất khẩu sầu riêng của Campuchia sang thị trường Trung Quốc đạt kỷ lục 5.738 tấn, cao gấp gần 40 lần lượng xuất khẩu của cả năm 2025.

Lượng sầu riêng xuất khẩu tăng mạnh sau khi hành lang vận tải nông sản xuyên biên giới mới từ Campuchia qua Lào được khai trương vào cuối tháng 6. Theo đó, mô hình liên vận này cho phép vận chuyển nông sản bằng đường bộ sang Lào rồi kết nối vào tuyến đường sắt Trung Quốc - Lào.

Nhờ vậy, thời gian giao hàng có thể giảm xuống khoảng 1 tuần, thay vì 15-20 ngày nếu vận chuyển bằng đường biển.

Tương tự, trong nửa đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng tươi của Malaysia sang Trung Quốc đạt 30,26 triệu USD, tăng mạnh 342% so với cùng kỳ năm 2025.

Dù quy mô còn nhỏ, nhưng kết quả này cho thấy Malaysia và Campuchia đang thâm nhập rất nhanh vào thị trường nhập khẩu sầu riêng lớn nhất thế giới là Trung Quốc.

Việt Nam đang vào vụ thu hoạch cao điểm sầu riêng. Ảnh: Xuân Ngọc

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc đã giảm nhập khẩu sầu riêng từ miền Nam Thái Lan sau khi phát hiện sầu riêng chưa chín trong các lô hàng gần đây.

Những lo ngại về tình trạng dư cung khiến Bộ Thương mại Thái Lan phải triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm thúc đẩy tiêu thụ khoảng 300.000 tấn sầu riêng ở miền Nam.

Giá sầu riêng Monthong tại Thái Lan hiện dao động từ 85-105 Baht/kg (tương đương 2,54-3,14 USD) đối với loại A và B; loại C giá 60-80 Baht/kg (tương đương 1,79-2,39 USD) và 40-55 Baht/kg (tương đương 1,20-1,64 USD) đối với loại D.

Tổng sản lượng sầu riêng miền Nam Thái Lan được báo cáo đạt khoảng 752.515 tấn trong vụ này, tăng 30% so với năm ngoái. Đến nay, còn khoảng 489.199 tấn chưa được tiêu thụ.

Giá sầu riêng giảm vào đầu mùa do nhu cầu từ thị trường Trung Quốc suy yếu. Cùng với đó là các vấn đề về chất lượng của sầu riêng đầu mùa xuất khẩu vào Trung Quốc và sự cạnh tranh khốc liệt từ nguồn cung của các quốc gia khác vào thị trường tỷ dân này.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam sang Trung Quốc đạt xấp xỉ 987 triệu USD, tăng 43,1% so với cùng kỳ và chiếm 91% tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này của cả nước. Sản lượng xuất khẩu sang thị trường này đạt trên 288.000 tấn, tăng 50,7%.

Theo tính toán của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tính cả tháng 7, tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2026 ước đạt 1,8 tỷ USD.

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, sản lượng sầu riêng của nước ta ước đạt 2,08 triệu tấn năm 2026. Lũy kế đến hết tháng 7, nước ta đã thu hoạch 768.000 tấn sầu riêng. Còn 5 tháng cuối năm dự kiến thu 1,31 triệu tấn, trong đó sản lượng sầu riêng ở khu vực Tây Nguyên lên tới 850.000 tấn, cao điểm thu hoạch từ tháng 8 đến tháng 10.

Với khoảng 1,31 triệu tấn dự kiến thu hoạch trong 5 tháng cuối năm, ngành hàng sầu riêng đang chịu áp lực lớn về tiêu thụ. Nguyên nhân bởi Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sầu riêng chủ yếu của Việt Nam, chiếm trên 90% tổng kim ngạch.

Việc phụ thuộc quá lớn vào một thị trường khiến ngành hàng đối mặt rủi ro biến động cao. Chỉ cần Trung Quốc thay đổi nhỏ về chính sách hoặc nhu cầu tiêu thụ, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Bên cạnh đó, sầu riêng Việt Nam còn phải cạnh tranh gay gắt với nguồn cung từ Thái Lan, Malaysia và Campuchia.