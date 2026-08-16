Thông báo kết luận nêu rõ, công tác quản lý nông sản nói chung và sầu riêng nói riêng thời gian qua còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc.

Việc xuất khẩu sầu riêng đặt ra yêu cầu về chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và chủ động đa dạng hóa thị trường, nhất là trong bối cảnh sầu riêng của Việt Nam đang bước vào mùa vụ tiêu thụ cao điểm.

Đây là ngành hàng phát triển nhanh, có hiệu quả kinh tế cao, đòi hỏi phải có giải pháp căn cơ, lâu dài để tổ chức lại sản xuất, kiểm soát chất lượng, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm.

Trong thời gian tới, sản xuất và xuất khẩu sầu riêng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu đầu tư trở lại cho vùng nguyên liệu, hỗ trợ kỹ thuật, thiết lập quy trình truy xuất và bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn thị trường. Phó Thủ tướng gợi mở việc xây dựng thương hiệu quốc gia cho sầu riêng Việt Nam gắn với chỉ dẫn địa lý, đặc trưng chất lượng và lợi thế mùa vụ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng hôm 10/8. Ảnh: VGP

Các bộ, cơ quan hướng dẫn người sản xuất thực hiện quy trình canh tác an toàn, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định và đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Phó Thủ tướng chỉ đạo thiết lập hệ thống giám sát, cảnh báo sớm về dịch hại cây trồng; khoanh vùng xử lý, kiên quyết không cấp phép xuất khẩu và áp dụng biện pháp chế tài quản lý nghiêm ngặt đối với sản phẩm sầu riêng có nguồn gốc từ vùng trồng bị cảnh báo nhiễm Cadimi (một loại kim loại nặng).

Cùng với mở rộng xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang các thị trường như Mỹ, EU, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, Australia, Phó Thủ tướng định hướng đẩy mạnh xúc tiến thương mại tại các thị trường tiềm năng như Anh, Pháp, Hà Lan, UAE.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, triển khai cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Các bộ, ngành, địa phương nâng cao năng lực, số lượng cơ sở kiểm nghiệm nông sản bảo đảm phù hợp với yêu cầu của Trung Quốc và các nước nhập khẩu.

Không mở rộng diện tích sầu riêng

Phó Thủ tướng yêu cầu làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) để đẩy nhanh tiến độ công nhận mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm; thống nhất quy trình kiểm tra thông quan đối với sản phẩm sầu riêng Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc bảo đảm thông thoáng, thuận lợi.

Bộ Công Thương tăng cường thông tin, cảnh báo sớm và hướng dẫn doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, kiểm nghiệm tổ chức điều tiết tiến độ giao hàng phù hợp nhằm hạn chế tình trạng tập trung hàng hóa, gây quá tải cho hệ thống kiểm nghiệm và cửa khẩu xuất khẩu.

Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Quatest 1, Quatest 2, Quatest 3) và các phòng kiểm nghiệm chuyên ngành trực thuộc khẩn trương khôi phục năng lực, hồ sơ pháp lý phòng kiểm nghiệm, hoàn thiện hồ sơ đăng ký kiểm nghiệm sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc trong tháng 8 để gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, đề nghị phía Trung Quốc xem xét, công nhận.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm nghiệm, nhất là vùng cửa khẩu, không để ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu nông sản.

Các địa phương rà soát, quản lý chặt chẽ không mở rộng diện tích sầu riêng; tập trung nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất; tổ chức sản xuất gắn với liên kết chuỗi và nhu cầu thị trường.

Chủ tịch các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Thủ tướng nếu để xảy ra ách tắc trong việc cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, kiểm nghiệm hoặc ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu sầu riêng.