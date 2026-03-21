Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của con tôm Việt Nam trong 2 tháng đầu năm nay.

Theo đó, chỉ riêng tháng 2, kim ngạch xuất khẩu tôm sang thị trường này đạt 168 triệu USD, tăng mạnh 131% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu tôm sang thị trường Trung Quốc (bao gồm cả Hong Kong) đạt 309 triệu USD, tăng 58%, chiếm tới 45% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam.

Đáng chú ý, sự tăng trưởng mạnh của tôm hùm cũng giúp lý giải vì sao kim ngạch xuất khẩu tôm sang thị trường Trung Quốc tăng đột biến, VASEP cho hay.

Chỉ 2 tháng, nước ta đã thu về 259 triệu USD (khoảng 6.812 tỷ đồng) nhờ xuất khẩu loại “hải sản nhà giàu” này, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, tôm hùm xanh đạt 206 triệu USD, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước; tôm hùm bông đạt gần 1,3 triệu USD, tăng 43% và tôm hùm các loại khác đạt 52 triệu USD, tăng 6.138%.

Trung Quốc vẫn là khách hàng lớn nhất, bao mua gần như toàn bộ tôm hùm của Việt Nam.

Hiệp hội này nhấn mạnh, Trung Quốc là thị trường tiêu thụ lớn đối với các sản phẩm tươi sống, giá trị cao, đặc biệt trong giai đoạn trước và sau Tết Nguyên đán. Trong bối cảnh nhu cầu tại thị trường này phục hồi tốt, nhóm tôm hùm đang nổi lên như một động lực tăng trưởng mới, bổ sung cho vai trò truyền thống của tôm chân trắng.

Năm 2025, xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc cũng bùng nổ, đạt 845 triệu USD, tăng đột biến so với con số 363,5 triệu USD của năm 2024.

Theo bà Lệ Hằng, Phó Tổng thư ký VASEP, người tiêu dùng Trung Quốc ngày càng ưa chuộng các sản phẩm thủy sản chất lượng cao, an toàn, truy xuất nguồn gốc, đồng thời sẵn sàng trả giá cao cho trải nghiệm ẩm thực đặc biệt.

Đáng chú ý, thay vì tập trung vào các loại tôm đông lạnh giá rẻ, họ chuyển sang phân khúc cao cấp như tôm cỡ lớn, tôm hùm sống hoặc tươi và các sản phẩm chế biến sâu phục vụ nhà hàng, khách sạn. Theo bà Hằng, sự dịch chuyển thị hiếu này tạo lực đẩy lớn cho mặt hàng tôm hùm Việt Nam - vốn được đánh giá cao về chất lượng và phù hợp với nhu cầu phân khúc cao cấp.