Theo thống kê từ Cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng 6 vừa qua đạt 1,55 tỷ USD, tăng 13,9% so với tháng 6/2025 và là nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của ngành nông nghiệp.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8,6 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2025. Trong cả năm 2025, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 17,2 tỷ USD.

Hiện Mỹ vẫn là thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay, đạt 4,3 tỷ USD, chiếm 49,7% tổng giá trị. Tuy nhiên, xuất khẩu nhóm mặt hàng này sang thị trường Mỹ lại giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy nhu cầu tại thị trường này phục hồi chậm và tác động từ các rào cản thương mại.

Ngược lại, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh 46,5%, đạt 1,3 tỷ USD, nâng tỷ trọng lên 14,9%. Theo đó, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn thứ hai của Việt Nam.

Xếp thứ ba là thị trường Nhật Bản với kim ngạch xuất khẩu đạt 1,1 tỷ USD, tăng 5,6%.

Trong 10 thị trường xuất khẩu chủ lực, ngoại trừ Mỹ và Hàn Quốc, xuất khẩu sang các thị trường khác đều ghi nhận tăng trưởng tích cực, đặc biệt là thị trường Hà Lan với mức tăng 141,5% và Đức tăng 46,9%.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dự báo trong nửa cuối năm 2026, hoạt động xuất khẩu sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhờ nhu cầu nhập khẩu tại nhiều thị trường lớn từng bước cải thiện, đặc biệt tại khu vực châu Á và châu Âu.

Bên cạnh đó, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tiếp tục tạo lợi thế cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam trong việc mở rộng thị phần tại các thị trường có yêu cầu cao.

Tuy nhiên, xuất khẩu trong những tháng cuối năm vẫn sẽ đối mặt với không ít thách thức như xu hướng gia tăng các biện pháp phòng vệ thương mại, yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn môi trường, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững. Cùng với đó là những biến động khó lường của kinh tế thế giới và chính sách thương mại của các nền kinh tế lớn.

Vì vậy, doanh nghiệp cần tiếp tục đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tận dụng hiệu quả các FTA, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và tăng cường năng lực cạnh tranh nhằm duy trì tăng trưởng xuất khẩu bền vững trong những tháng cuối năm 2026.