Truyền thông nước này đưa tin, trước khi xung đột Trung Đông leo thang, đe dọa chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, Trung Quốc đã chủ động đẩy mạnh nhập khẩu dầu thô, coi đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm ứng phó rủi ro địa chính trị.

Khi khủng hoảng bùng phát, “kho vàng đen” này trở thành "tấm lá chắn" quan trọng giúp Bắc Kinh giữ ổn định nền kinh tế.

Cụ thể, số liệu từ cơ quan hải quan Trung Quốc cho thấy, chỉ riêng tháng 2/2026, nước này nhập khẩu tới 48,04 triệu tấn dầu thô.

Tính chung hai tháng đầu năm, tổng lượng nhập khẩu đạt gần 97 triệu tấn, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhập khẩu các sản phẩm dầu tinh chế còn tăng mạnh hơn, tới 43,3%.

Đây không phải là xu hướng ngắn hạn. Trong suốt năm qua, Trung Quốc đã kiên trì gia tăng dự trữ dầu chiến lược.

Theo các công ty phân tích dữ liệu năng lượng, quy mô dự trữ hiện lên tới khoảng 1,2 tỷ thùng, tương đương khoảng 115 ngày nhập khẩu dầu bằng đường biển.

Một tàu chở dầu thô nhập khẩu cập bến tại cảng Thanh Đảo (tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) vào tháng 3/2026. Ảnh: IC

Con số này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các tuyến vận chuyển huyết mạch như eo biển Hormuz đang bị đe dọa bởi xung đột quân sự. Khi nguồn cung toàn cầu có nguy cơ tắc nghẽn, việc sở hữu lượng dự trữ lớn giúp Trung Quốc có thêm dư địa để điều tiết thị trường trong nước.

Giới phân tích cho rằng, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô dự trữ, mà còn ở thời điểm. Trung Quốc đã tăng tốc tích trữ dầu từ trước khi những biến động địa chính trị mới nhất xảy ra.

Một chuyên gia năng lượng nhận định, cơ quan quản lý Trung Quốc dường như đã dự đoán trước khả năng có cú sốc địa chính trị, từ đó chủ động xây dựng “vùng đệm” năng lượng.

Thực tế, hàng loạt diễn biến gần đây đã khiến thị trường dầu mỏ toàn cầu chao đảo.

Giới chuyên gia nhận định, trong kịch bản xấu, Trung Quốc hoàn toàn có thể tung dầu từ kho dự trữ ra thị trường để bình ổn giá và đảm bảo nguồn cung cho các ngành sản xuất trọng yếu.

Điều này đặc biệt quan trọng khi năng lượng được ví như “mạch máu” của nền kinh tế. Một cú sốc nguồn cung có thể kéo theo lạm phát, gián đoạn sản xuất và ảnh hưởng tới tăng trưởng.

Không chỉ dừng ở khía cạnh phòng thủ, chiến lược dự trữ dầu còn mang tính chủ động, giúp Trung Quốc gia tăng vị thế trong các cuộc chơi năng lượng toàn cầu. Khi nhiều quốc gia bị động trước biến động giá, Bắc Kinh có thể linh hoạt hơn trong điều hành chính sách.

Đáng chú ý, làn sóng nhập khẩu dầu cũng góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại của Trung Quốc. Trong hai tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu tăng gần 20%, trong khi xuất khẩu tăng hơn 21%, tiếp tục nối dài đà tăng trưởng ấn tượng của hàng hóa Trung Quốc trên thị trường quốc tế.

Điều này cho thấy chiến lược năng lượng không chỉ giúp phòng ngừa rủi ro mà còn trở thành đòn bẩy hỗ trợ tăng trưởng và xuất khẩu.

Theo Guancha.cn