Trong thế giới kinh doanh năng lượng, dầu mỏ không chỉ bị chi phối bởi các tập đoàn khai thác hay các quốc gia sản xuất. Một phần quan trọng của thị trường lại nằm trong tay những doanh nhân vận tải biển, những người kiểm soát đội tàu chở dầu khổng lồ di chuyển giữa các châu lục.

Một trong những cái tên nổi bật nhất trong nhóm này là George Prokopiou, doanh nhân Hy Lạp đã gây dựng một trong những đội tàu vận tải năng lượng lớn nhất thế giới.

Từ con tàu đầu tiên ở tuổi 20 đến đế chế vận tải

Sinh năm 1946 tại thủ đô Athens (Hy Lạp), Prokopiou bước vào ngành vận tải biển từ rất sớm. Khi mới ngoài 20 tuổi, ông đã mua con tàu đầu tiên.

Tỷ phú tàu dầu Hy Lạp George Prokopiou, người gây dựng đế chế vận tải biển trị giá hàng tỷ USD từ các công ty Dynacom Tankers Management, Dynagas Holding và Sea Traders. Ảnh: Capital Link

Từ nền tảng ban đầu đó, Prokopiou từng bước mở rộng hoạt động và thành lập nhiều doanh nghiệp vận tải biển. Sau hơn nửa thế kỷ, ông hiện kiểm soát 3 “ông lớn” trong ngành gồm Dynacom Tankers Management, Dynagas và Sea Traders.

Các doanh nghiệp này vận hành đội tàu đa dạng, từ tàu chở dầu, tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đến tàu chở hàng rời, với tổng cộng hơn 100 tàu và giá trị lên tới hàng tỷ USD.

Trong đó, Dynacom Tankers là một trong những hãng vận tải dầu lớn của Hy Lạp, chuyên vận chuyển dầu thô giữa các trung tâm năng lượng lớn của thế giới như Trung Đông, Mỹ, châu Âu và châu Á.

Kiếm tiền từ chu kỳ của thị trường

Vận tải dầu là một trong những lĩnh vực biến động mạnh nhất của kinh tế toàn cầu. Khi nhu cầu năng lượng tăng hoặc chuỗi cung ứng gặp trục trặc, giá thuê tàu chở dầu có thể tăng gấp nhiều lần chỉ trong thời gian ngắn.

Ngược lại, khi thị trường dư cung, giá thuê tàu có thể rơi xuống mức rất thấp.

Chính vì vậy, những doanh nhân trong ngành phải có khả năng đọc chu kỳ thị trường. Theo giới phân tích vận tải biển, Prokopiou được xem là người có “con mắt đặc biệt” trong việc nắm bắt thời điểm mua tàu, bán tàu hoặc mở rộng đội tàu.

Chiến lược này giúp ông duy trì lợi nhuận trong nhiều giai đoạn biến động của ngành năng lượng toàn cầu.

Theo Financial Times, giữa những căng thẳng ở eo biển Hormuz thời gian vừa qua, phần lớn các hãng tàu đã lập tức rút tàu khỏi khu vực vì nguy cơ bị tấn công. Nhưng Prokopiou lại cho tàu dầu đi thẳng vào tâm điểm căng thẳng để tận dụng cơ hội từ biến động của thị trường vận tải dầu.

Theo dữ liệu theo dõi tàu và nguồn tin trong ngành vận tải biển, Dynacom Tankers đã điều ít nhất 5 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Lý do khiến một số ít chủ tàu vẫn chấp nhận nguy hiểm rất đơn giản: kiếm được rất nhiều tiền.

Tỷ phú George Prokopiou theo đuổi chiến lược tìm cơ hội ngay cả khi thị trường vận tải năng lượng biến động mạnh. Ảnh: GTP Headlines

Khi nguồn tàu vận chuyển giảm mạnh, giá thuê tàu chở dầu tăng vọt. Theo các công ty phân tích thị trường vận tải, một tàu chở dầu cỡ lớn (VLCC) chạy từ Vùng Vịnh sang Trung Quốc có thể mang lại tới 500.000 USD doanh thu mỗi ngày, chưa tính chi phí bảo hiểm chiến tranh.

Trong ngành vận tải biển, đây được xem là mức lợi nhuận “khủng”. Với những chủ tàu sở hữu đội tàu lớn, chỉ vài chuyến đi thành công cũng có thể mang lại hàng chục triệu USD.

Đó chính là cơ hội mà Prokopiou nhìn thấy. Một số tàu của Dynacom thậm chí tắt hệ thống định vị AIS khi đi qua khu vực, nhằm giảm khả năng bị theo dõi hoặc nhắm mục tiêu.

‘Ông trùm tàu dầu’ kín tiếng nhất

Dù sở hữu đội tàu trị giá hàng tỷ USD, Prokopiou lại khá kín tiếng trước truyền thông. Ông hiếm khi xuất hiện trước công chúng và cũng ít khi công bố chi tiết về chiến lược kinh doanh.

Tuy vậy, trong giới vận tải biển quốc tế, vị tỷ phú Hy Lạp vẫn được xem là một trong những chủ tàu có ảnh hưởng lớn, góp phần vào mạng lưới doanh nghiệp Hy Lạp đang kiểm soát một phần đáng kể đội tàu thương mại toàn cầu, đặc biệt trong vận chuyển dầu và khí đốt.

Sự thành công của Prokopiou cũng phản ánh vị thế đặc biệt của Hy Lạp trong ngành vận tải biển. Quốc gia Địa Trung Hải này có truyền thống hàng hải hàng trăm năm. Nhiều gia đình kinh doanh tàu biển qua nhiều thế hệ, xây dựng mạng lưới vận tải trải khắp thế giới.

Nhờ đó, các chủ tàu Hy Lạp đã trở thành một lực lượng quan trọng trong thương mại toàn cầu. Họ kiểm soát hàng nghìn tàu vận tải và đóng vai trò then chốt trong việc vận chuyển dầu, khí đốt và hàng hóa giữa các châu lục.

Theo cập nhật của Forbes, tỷ phú vận tải biển Hy Lạp George Prokopiou hiện sở hữu khối tài sản khoảng 4,7 tỷ USD, xếp thứ 898 trong danh sách người giàu nhất thế giới tính đến ngày 7/3/2026.

Ở tuổi gần 80, vị tỷ phú Hy Lạp vẫn tiếp tục điều hành các doanh nghiệp vận tải của mình. Trong ngành tàu biển nơi mà những chu kỳ thịnh suy luôn lặp lại, kinh nghiệm và tầm nhìn dài hạn thường là yếu tố quyết định.