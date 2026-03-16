Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đang khiến thị trường năng lượng toàn cầu bước vào một giai đoạn đầy biến động.

Trong bối cảnh các tuyến vận chuyển dầu chiến lược bị đe dọa, ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới Goldman Sachs vừa điều chỉnh dự báo giá dầu, đồng thời cảnh báo nguy cơ gián đoạn nguồn cung có thể kéo dài hơn dự kiến.

Theo các nhà phân tích của Goldman Sachs, giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu có thể đạt trung bình 71 USD/thùng trong quý IV/2026, trong khi dầu West Texas Intermediate (WTI) dự kiến quanh 67 USD/thùng.

Dự báo mới cao hơn đáng kể so với ước tính trước đó của ngân hàng này, khi họ từng cho rằng Brent chỉ ở mức 66 USD/thùng và WTI khoảng 62 USD/thùng vào cuối năm.

Điều đáng chú ý là mức dự báo này vẫn thấp hơn khá nhiều so với giá dầu hiện tại, khi Brent đang dao động quanh 100 USD/thùng, còn WTI vượt 90 USD/thùng.

Điều đó phản ánh kỳ vọng của giới phân tích rằng cú sốc giá hiện nay có thể chỉ mang tính ngắn hạn, nếu xung đột không leo thang thêm.

Các nhà phân tích của Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu khi thị trường năng lượng toàn cầu biến động vì căng thẳng Trung Đông. Ảnh: Oil Price

Lý do chính khiến Goldman Sachs nâng dự báo là rủi ro gián đoạn tại tuyến hàng hải “yếu hầu” của thị trường năng lượng toàn cầu: Eo biển Hormuz.

Trong kịch bản mới, các nhà phân tích giả định rằng lưu lượng dầu qua Hormuz có thể giảm xuống chỉ còn 10% so với trước chiến sự trong khoảng 21 ngày, trước khi dần phục hồi trong vòng một tháng tiếp theo.

Trước đó, các nhà phân tích của Goldman Sachs chỉ dự báo sự gián đoạn nguồn cung kéo dài khoảng 10 ngày. Việc kéo dài kịch bản gián đoạn đã khiến rủi ro đối với nguồn cung dầu toàn cầu trở nên nghiêm trọng hơn.

Tăng trưởng kinh tế thế giới giảm

Để hạn chế cú sốc nguồn cung, các nước thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã thống nhất kế hoạch xả kho dự trữ dầu khẩn cấp lên tới 400 triệu thùng, đây là mức lớn nhất từ trước tới nay.

Theo tính toán của Goldman Sachs, lượng dầu này có thể giảm một nửa tác động thiếu hụt nguồn cung toàn cầu nếu xung đột làm gián đoạn vận chuyển tại Trung Đông.

Ban đầu, thông tin về kế hoạch xả kho đã khiến giá dầu giảm nhẹ. Tuy nhiên, đà giảm không kéo dài lâu khi các báo cáo mới từ chiến trường cho thấy nguy cơ chiến tranh kéo dài vẫn rất lớn.

Trong khi đó, báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất của hãng xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Fitch Ratings cho rằng kinh tế toàn cầu vẫn có thể duy trì ổn định nếu cú sốc giá dầu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Năm ngoái, tăng trưởng kinh tế thế giới đạt 2,7%, gần với mức trung bình dài hạn. Năm 2026, tổ chức này dự báo tăng trưởng sẽ chỉ giảm nhẹ xuống 2,6% nếu giá dầu sớm hạ nhiệt.

Tuy nhiên, kịch bản xấu hơn vẫn đang được tính đến. Nếu giá dầu duy trì quanh 100 USD/thùng trong thời gian dài, nền kinh tế toàn cầu có thể chịu một cú sốc cung nghiêm trọng.

Theo tính toán của Fitch Ratings, kịch bản này có thể làm GDP toàn cầu giảm 0,4% sau một năm và đẩy lạm phát tại Mỹ và châu Âu tăng thêm 1,2-1,5 điểm phần trăm.

Điều này sẽ khiến các ngân hàng trung ương rơi vào tình thế khó khăn, khi vừa phải kiềm chế lạm phát, vừa tránh làm tổn thương tăng trưởng.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ hiện vẫn đang trong giai đoạn “chờ đợi”. Giá dầu cao hiện nay phản ánh nỗi lo chiến sự hơn là sự thiếu hụt thực tế của nguồn cung.

Nếu căng thẳng tại Trung Đông sớm hạ nhiệt, giá dầu có thể quay trở lại vùng 60-70 USD/thùng trong nửa cuối năm 2026.

Ngược lại, nếu các tuyến vận tải dầu chiến lược tiếp tục bị tấn công hoặc đóng cửa, thị trường năng lượng toàn cầu có thể đối mặt với một chu kỳ biến động mới, thậm chí là một cú sốc dầu mỏ kiểu thập niên 1970.

Theo Finance Yahoo, Fitch ratings