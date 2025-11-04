Theo phán quyết, 5 bị cáo, trong đó có hai kẻ cầm đầu Bay Saw Chain và Bay Yin Chin, bị tuyên án tử hình. Hai người khác nhận án tử hình hoãn thi hành hai năm, 5 người bị tù chung thân, các bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 đến 20 năm tù.

Ngoài án tù, tòa còn tuyên phạt tiền, tịch thu tài sản và trục xuất những người có liên quan.

Khu phức hợp lừa đảo KK Park tại thị trấn Myawaddy, miền Đông Nam Myanmar, nhìn từ biên giới Thái Lan. Ảnh: CNN

Tòa cho biết băng nhóm này lợi dụng ảnh hưởng ở vùng Kokang, Myanmar, dựa vào vũ trang để dựng 41 khu trại lừa đảo, thu hút nhà đầu tư và người có vũ khí để cùng tham gia. Chúng phạm nhiều tội ác nghiêm trọng gồm lừa đảo viễn thông, giết người, bắt cóc, tống tiền, tổ chức đánh bạc, vượt biên trái phép và cưỡng ép mại dâm.

Hoạt động của nhóm đã dẫn đến cái chết của 6 công dân Trung Quốc, một người khác tự sát, cùng nhiều người bị thương, gây thiệt hại hơn 29 tỷ NDT (4,06 tỷ USD).

Ngoài ra, Bay Yin Chin còn bị cáo buộc cấu kết sản xuất và buôn lậu 11 tấn ma túy methamphetamine.

Phiên tòa có sự tham dự của các nhà lập pháp, cố vấn chính trị và thân nhân của các bị cáo, cho thấy mức độ nghiêm trọng và nhạy cảm của vụ án.

Trước đó, ngày 29/9, Tòa án Trung cấp Ôn Châu (Chiết Giang) cũng tuyên án đối với 39 thành viên của băng nhóm tội phạm lừa đảo hoạt động ở Kokang, Myanmar. Trong 11 án tử hình, có hai kẻ cầm đầu Mg Myin Shaunt Phyin và Ma Thiri Maung. 5 kẻ khác nhận án tử hình nhưng được hoãn thi hành án trong hai năm, 11 bị cáo nhận án tù chung thân. Các bị cáo còn lại bị tuyên án tù từ 5 đến 24 năm.

Theo Viện Hòa bình Hoa Kỳ (USIP), mỗi năm khu vực Đông Nam Á thiệt hại hơn 43 tỷ USD vì các băng nhóm tội phạm mạng và lừa đảo xuyên quốc gia.

Các chuyên gia và nhà phân tích cho biết trong cuộc phỏng vấn với CNN rằng ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến đang mở rộng với tốc độ chóng mặt, đặc biệt nhờ vào các chợ đen kỹ thuật số và công nghệ tài chính phi tập trung. Chúng đã chuyển sang sử dụng tiền mã hóa để chuyển và rửa tiền nhanh hơn, đồng thời đầu tư vào các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tăng hiệu quả và độ tinh vi của các vụ lừa đảo.

AI đang giúp bọn tội phạm tạo ra tin nhắn, giọng nói và hình ảnh giả mạo ngày càng chân thực, khiến việc phân biệt thật - giả trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Những thủ đoạn này không chỉ gây thiệt hại kinh tế khổng lồ, mà còn đe dọa uy tín của hệ thống tài chính khu vực và làm gia tăng rủi ro an ninh mạng toàn cầu.

