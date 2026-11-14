Trung Quốc vừa công bố những hình ảnh rõ nét nhất từ trước đến nay về máy bay không người lái (UAV) tấn công tàng hình công nghệ cao, loại khí tài mà Mỹ từng theo đuổi.

UAV tàng hình, tấn công của Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Theo tạp chí Business Insider, đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV tuần này đã phát sóng các đoạn video về UAV Gongji-11 hay GJ-11 ("Tấn công 11"), hé lộ khoang chứa vũ khí, cảm biến gắn ở mũi và hệ thống càng đáp của phương tiện này.

Quân đội Trung Quốc lần đầu giới thiệu UAV không đuôi này tại lễ duyệt binh kỷ niệm Quốc khánh năm 2019 ở Bắc Kinh. Đến năm 2025, Trung Quốc công khai những hình ảnh cho thấy GJ-11 bay cùng các máy bay chiến đấu, qua đó ngầm xác nhận phương tiện đã được đưa vào biên chế.

Tuy nhiên, tính tới nay, phần lớn đặc điểm của UAV này vẫn là điều bí ẩn. Đây là lần đầu tiên Không quân Trung Quốc công bố hình ảnh cận cảnh GJ-11 từ nhiều góc độ, cả khi phương tiện ở trên mặt đất lẫn lúc đang bay.

Trung Quốc vén màn bí mật về UAV tàng hình tấn công tiên tiến. Video: CCTV

Với sải cánh ước tính khoảng 14,3m, GJ-11 sở hữu thiết kế tàng hình có nhiều nét tương đồng với máy bay ném bom B-2 Spirit của Mỹ. UAV của Trung Quốc có cấu trúc dạng cánh bay, thân liền khối, không mang vũ khí bên ngoài, các cạnh được căn chỉnh để giảm phản xạ radar, trong khi động cơ được đặt bên trong thân máy bay.

Các thông tin hiện có cho thấy Bắc Kinh muốn sử dụng UAV này để tấn công các mục tiêu mặt đất nằm sâu phía sau phòng tuyến của đối phương.

Trong chương trình phát sóng hôm 11/11, các biên tập viên CCTV cho biết GJ-11 có thể mang nhiều loại bom dẫn đường và vũ khí tấn công chính xác, nhằm vào các mục tiêu mặt đất được bảo vệ kiên cố như sở chỉ huy hoặc hệ thống phòng không.

Mặc dù những hình ảnh mới không cho thấy các loại vũ khí mà GJ-11 có thể mang theo, nhưng một số đoạn video đã hé lộ 2 cửa khoang vũ khí của UAV. Các cửa này có mép hình răng cưa nhằm phân tán tín hiệu radar.

UAV GJ-11 khi ở trên không. Ảnh: CCTV

Cảm biến gắn ở mũi máy bay, được truyền thông Trung Quốc mô tả là loại hệ thống quang điện tử và hồng ngoại, có hình dáng và vị trí lắp đặt tương tự các cảm biến trên những máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 như F-35 của Mỹ hay J-20 của Trung Quốc. Hệ thống này có thể giúp GJ-11 thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Theo các biên tập viên CCTV, UAV này cũng có thể hỗ trợ các máy bay chiến đấu có người lái trong những nhiệm vụ như vậy.

Mặc dù Trung Quốc giới thiệu GJ-11 như một nền tảng tấn công độc lập, nhưng UAV này cũng được thiết kế để đảm nhiệm vai trò "người đồng hành trung thành", phối hợp hoạt động với các máy bay có người lái như tiêm kích tàng hình J-20.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ UAV này có được thiết kế để trực tiếp tham gia hoặc hỗ trợ tác chiến không đối không hay không. Trong chương trình phát sóng hôm 11/11, các biên tập viên CCTV lưu ý khi phối hợp với tiêm kích có người lái, máy bay chiến đấu sẽ đảm nhiệm việc kiểm soát bầu trời, đồng thời chỉ đạo GJ-11 tấn công các "mục tiêu có giá trị cao".

Khả năng tự hành của UAV cũng chưa được làm rõ, dù đây là một trong những ưu tiên lớn của công nghệ tác chiến đường không thế hệ mới. Đáng chú ý, những hình ảnh được công bố tuần này cho thấy các kíp vận hành mặt đất đang giám sát và điều khiển GJ-11 từ một xe chỉ huy lưu động.