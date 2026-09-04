Nga ra mắt UAV tàng hình phóng từ tiêm kích Su-57E. Ảnh: Rostec

Theo hãng tin TASS, Rostec sẽ tổ chức màn ra mắt toàn cầu cho các UAV đa năng tàng hình cùng với tiêm kích Su-57E phiên bản xuất khẩu tại Triển lãm Hàng không quốc tế El Alamein 2026, diễn ra ở Ai Cập từ ngày 8 - 10/9.

Rostec lưu ý các nền tảng không người lái này sở hữu khả năng tàng hình, tầm hoạt động xa và tốc độ cao. “Các UAV được trang bị nhiều loại cánh khác nhau", Rostec cho hay.

Một đại diện Rostec nhận định trong các cuộc xung đột hiện đại, UAV không chỉ đóng vai trò là “đôi mắt” hỗ trợ các hệ thống chiến đấu khác, mà còn trở thành một trong những phương tiện tấn công chủ lực.

“Các chuyên gia Rostec đã phát triển một loại nền tảng đa năng, được thiết kế để sử dụng cùng tiêm kích thế hệ thứ năm và có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Tại sự kiện ra mắt toàn cầu ở Ai Cập, chúng tôi sẽ giới thiệu những sản phẩm mới này cùng tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57E của Nga”, đại diện tập đoàn nói.

Rostec mô tả Su-57E có khả năng cơ động cao và tương thích với nhiều loại vũ khí. Việc giao hàng cho các đối tác nước ngoài, những người hiểu đầy đủ về ưu điểm của chiếc máy bay này, đang được tiến hành.

Triển lãm Hàng không quốc tế El Alamein 2026 sẽ diễn ra tại sân bay quốc tế El Alamein, Ai Cập. Công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport là đơn vị tổ chức khu trưng bày chung của Nga tại triển lãm.