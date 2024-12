Ngày 8/12, Công an TP Hải Dương tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương về công tác cán bộ.

Theo đó, Trung tá Nguyễn Văn Đức, Trưởng Công an huyện Cẩm Giàng được điều động giữ chức Trưởng Công an TP Hải Dương. Trung tá Đức là trưởng công an cấp huyện trẻ nhất của tỉnh.

Trung tá Nguyễn Văn Đức, tân Trưởng Công an TP Hải Dương. Ảnh: TĐNM

Trung tá Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1985, quê xã Hiệp Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Trung tá Đức từng công tác tại nhiều đơn vị của Công an tỉnh như: Công an thị xã Kinh Môn, Công an TP Chí Linh, Công an huyện Cẩm Giàng.