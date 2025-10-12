Ngày 12/10, gần 400 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng của Công an TP Hà Nội đã được huy động đến “điểm nóng” Trung Giã (huyện Sóc Sơn cũ).

Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau bão tại Thành phố. Nhiều nhà dân và công trình công cộng bị ngập sâu, hư hại nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng khẩn trương hỗ trợ người dân sau bão.

Tại trụ sở UBND xã Trung Giã, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó chủ tịch UBND xã cho biết: “Chính quyền xã đã phối hợp chặt chẽ với Công an Hà Nội triển khai các tổ công tác xuống trực tiếp tại 15 thôn và 2 điểm trường. Công tác hỗ trợ được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản”.

Trường Tiểu học Trung Giã A là một trong hai điểm trường bị ảnh hưởng nặng nề nhất – toàn bộ phòng học và phòng chức năng bị ngập sâu gần 1m.

Ban Chỉ huy Phòng hậu cần và Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng huy động 80 cán bộ, chiến sĩ cùng 1 xe chữa cháy và 6 máy bơm công suất lớn để bơm thoát nước, dọn rửa toàn bộ khuôn viên trường, vệ sinh bàn ghế, thiết bị giảng dạy.

Nhờ sự vào cuộc khẩn trương, nhà trường dự kiến sẽ đón học sinh trở lại lớp vào ngày 13/10 – sớm hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.

Tại các khu dân cư, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ CSGT, Cảnh sát Cơ động, Công an xã và lực lượng đoàn viên, thanh niên Công an TP Hà Nội đã có mặt tại từng hộ dân để giúp dọn dẹp, kê lại đồ đạc, thu gom và phân loại rác thải, khơi thông cống rãnh, làm sạch đường làng, ngõ xóm, khu vực đình chùa bị ngập bùn.

Lực lượng công an về tận nhà giúp đỡ người dân.

Hình ảnh chiến sĩ công an lội bùn, chuyển từng bao đất, chiếc bàn, cái ghế, hay lặng lẽ lau chùi lớp bùn bám trên tường… đã để lại ấn tượng mạnh mẽ và sự cảm phục trong lòng người dân nơi đây.

Trong thời gian tới, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, lực lượng Công an Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã, các sở, ban, ngành… giữ vững vai trò nòng cốt, xung kích, là tuyến đầu trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.