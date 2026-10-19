Ca sĩ Phương Mai vừa giới thiệu MV Lời yêu cho con, sáng tác của nhạc sĩ Đức Trịnh như món quà âm nhạc dành cho khán giả nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Lời yêu cho con cũng đánh dấu một hoạt động nghệ thuật mới của ca sĩ Phương Mai, còn được biết đến với tên gọi Phương Mai Soprano.

Ca sĩ Phương Mai khoe giọng tại sự kiện ra mắt MV.

Đây cũng là dịp để khán giả biết thêm về Phương Mai qua một chủ đề gần gũi, bên cạnh hình ảnh nữ ca sĩ trên sân khấu thính phòng và trong công tác đào tạo thanh nhạc.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, chị được giữ lại giảng dạy rồi tiếp tục học tập tại Học viện Âm nhạc Gnesin ở Moskva. Trong thời gian học tập, Phương Mai giành giải Nhì cuộc thi âm nhạc cổ điển quốc tế tại Moskva năm 2013, giải Nhất tại Liên bang Nga năm 2017 và giải Nhì tại Ba Lan. Trở về trường cũ, chị mang theo kiến thức, kinh nghiệm sân khấu và cả những trải nghiệm vượt khó để tiếp tục công việc đào tạo. Năm 2019, Phương Mai được giao trọng trách Trưởng khoa Thanh nhạc Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Ca sĩ Phương Mai và nhạc sĩ Đức Trịnh tại sự kiện.

Bên cạnh biểu diễn, Phương Mai dành nhiều tâm sức cho công việc đào tạo. Trên cương vị Trưởng khoa Thanh nhạc, chị mang kiến thức và trải nghiệm nghề nghiệp vào quá trình hướng dẫn sinh viên. Phương Mai chính là người lên dự án và đề xuất lãnh đạo trường để mở môn học Kỹ năng xây dựng hình ảnh cho nghệ sĩ biểu diễn thanh nhạc và môn học đã được đưa vào giảng dạy cho sinh viên khoa thanh nhạc.

Chồng Phương Mai là ca sĩ Tùng Lâm, cũng là giảng viên tại trường. Cùng nghề, cùng môi trường công tác, anh thấu hiểu và hỗ trợ chị trong hành trình nghệ thuật. Sự đồng hành ấy là điểm tựa để Phương Mai cân bằng trách nhiệm nghề nghiệp với vai trò người vợ, người mẹ.

NSND Hà Thuỷ

Chia sẻ tại sự kiện ra mắt Lời yêu cho con, NSND Hà Thuỷ nói quá trình Phương Mai học tại Nga, kết quả giành được luôn khiến nhà trường tự hào. Cô đã chứng minh nỗ lực của mình trong các cuộc thi trong đó có cuộc thi Tchaikovsky và đạt thành tích rất tốt. Bà nói, quá trình học tập của Phương Mai ghi dấu bước tiến vượt bậc. Không chỉ xuất sắc đạt thành tích cao tại các cuộc thi, cô còn chứng minh được bản lĩnh chuyên môn vững vàng. Khi trở về trường làm giảng viên, Phương Mai đã phát huy trọn vẹn nền tảng thính phòng cổ điển chính quy để truyền cảm hứng cho học sinh.

NSND Hà Thuỷ cũng nhận xét sản phẩm âm nhạc mới của Phương Mai dù đã có nhiều ca sĩ hát trước đó nhưng đã được cô xử lý với một bản phối mới, với cách xử lý mới khiến ca khúc mang cảm xúc rất đời thường. "Mặc dù là một giáo viên nhưng Phương Mai luôn say mê đối với nghề biểu diễn và vẫn muốn được làm, được ra những sản phẩm để chứng minh với một nghệ sĩ không chỉ là chỉ giảng dạy mà còn vô cùng nhiệt huyết để cho đồng nghiệp và các em học sinh học tập".

Phương Mai hiện là trưởng khoa Thanh nhạc.

Trong khi đó, NSƯT Lan Anh nhận xét Phương Mai có giọng nữ cao hiếm ở Việt Nam hiện nay, với chất giọng dày và sáng, âm lượng rất tốt. Lan Anh khẳng định rất thích giọng của Phương Mai. Nữ ca sĩ đặc biệt dành lời khen cho bài Mẹ yêu con dù là ca khúc cũ nhưng được Phương Mai xử lý hay và mới mẻ.

"Lan Anh hy vọng ngoài việc quản lý cũng như là giảng dạy, mong Phương Mai sẽ tham gia hát nhiều hơn nữa, biểu diễn nhiều hơn nữa. Giọng hát Phương Mai rất đẹp, nếu không tiếp tục hát, không tiếp tục diễn thì rất lãng phí", cô nói.

Ca sĩ Phương Mai hát "Mẹ yêu con":

Ảnh, clip: BTC, NVCC