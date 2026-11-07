Trung tâm AI ứng dụng (AI COE) đầu tiên tại châu Á dự kiến đặt tại TPHCM, hướng tới kết nối nghiên cứu và doanh nghiệp với nguồn vốn, thị trường quốc tế.

Ngày 5/11 (giờ địa phương), tại sự kiện Plug and Play Silicon Valley November Summit 2026 ở California (Hoa Kỳ), đại diện Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB), Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) và tập đoàn Plug and Play đã thông tin về tiến trình chuẩn bị thành lập Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo ứng dụng (AI COE) đầu tiên tại châu Á, dự kiến đặt tại TPHCM.

Sự kiện có sự tham dự của hơn 3.000 chuyên gia AI, doanh nhân công nghệ, đại diện các quỹ đầu tư và giới học thuật quốc tế. Phiên công bố diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn, ông Saeed Amidi - Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Plug and Play, cùng PGS.TS. Bùi Quang Hùng - Giám đốc UEH.

Cũng tại hội nghị, UEH đã chính thức gia nhập mạng lưới đối tác đại học toàn cầu của Plug and Play, tiếp nối biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết ngày 30/09/2026 tại TPHCM.

SIHUB, UEH và Plug and Play Singapore ký Biên bản ghi nhớ hợp tác.

Điểm cốt lõi của định hướng Trung tâm AI ứng dụng (AI COE) không chỉ dừng lại ở một đầu mối nghiên cứu mới, mà là tăng khả năng đưa các giải pháp AI vào hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản trị đô thị. Mô hình hướng tới kết nối các bài toán thực tế của doanh nghiệp với năng lực nghiên cứu, đào tạo và mạng lưới chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế; từ đó hỗ trợ thử nghiệm, hoàn thiện giải pháp, thương mại hóa công nghệ và phát triển doanh nghiệp có tiềm năng mở rộng quy mô.

Trong mô hình hợp tác này, SIHUB giữ vai trò đầu mối kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Thành phố; UEH đóng góp nền tảng nghiên cứu, đào tạo liên ngành và phát triển nguồn nhân lực; trong khi Plug and Play mang đến năng lực kết nối doanh nghiệp, chương trình tăng tốc khởi nghiệp và mạng lưới đối tác, quỹ đầu tư toàn cầu. Sự phối hợp này được kỳ vọng hình thành chuỗi liên kết từ xác định nhu cầu, nghiên cứu và thử nghiệm đến ứng dụng, gọi vốn và tiếp cận thị trường.

Để thiết kế mô hình phù hợp, các bên đã tham khảo kinh nghiệm hợp tác tại Thượng Áo (Upper Austria) cũng như các trung tâm AI ứng dụng gắn với trường đại học tại Hoa Kỳ như Đại học Bang San Jose hay các giải pháp doanh nghiệp từ Atomic Canyon.

Đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco nhấn mạnh tiềm năng hợp tác kinh tế và công nghệ của Việt Nam, trong đó TPHCM với vai trò đầu tàu kinh tế đóng góp khoảng 20% GDP cả nước và mạng lưới 17 hiệp định thương mại tự do có điều kiện thuận lợi để tập hợp nhu cầu ứng dụng công nghệ và nguồn nhân lực.

Lãnh đạo Plug and Play đã gửi lời mời các đại biểu, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp công nghệ quốc tế đến TPHCM vào tháng 3/2027 để thúc đẩy các chương trình hành động thực tiễn.

Phát biểu tại phiên thảo luận, PGS.TS. Bùi Quang Hùng, Giám đốc UEH, nhấn mạnh nhà trường cam kết phát huy tối đa nguồn lực đa ngành để đồng hành vận hành hiệu quả mô hình AI COE, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp quốc tế triển khai dự án tại Việt Nam.

Nhằm hiện thực hóa các định hướng hợp tác, lãnh đạo Plug and Play đã gửi lời mời các đại biểu, quỹ đầu tư mạo hiểm và doanh nghiệp công nghệ quốc tế đến TPHCM vào tháng 3/2027 để thúc đẩy các chương trình hành động thực tiễn. Đây là bước tiếp theo nhằm chuyển các kết nối hình thành tại Silicon Valley thành hoạt động hợp tác, dự án công nghệ và cơ hội đầu tư cụ thể tại Việt Nam.