Diễn đàn AI & Công nghệ số Việt Nam-Hàn Quốc 2026 tại Hà Nội ngày 29/10 đề xuất 3 hướng hợp tác trọng tâm, từ phát triển mô hình AI, xây dựng hạ tầng tính toán đến đào tạo nhân lực, hướng tới làm chủ công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm AI.

Ngày 29/10, Diễn đàn AI & Công nghệ số Việt Nam-Hàn Quốc 2026 diễn ra tại Hà Nội, nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số, đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Cơ quan Xúc tiến Công nghiệp Công nghệ thông tin Quốc gia Hàn Quốc phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức.

Với chủ đề “Vượt qua hợp tác DX, hướng tới kỷ nguyên đổi mới AI cho mọi người”, diễn đàn nhấn mạnh mục tiêu đưa thành tựu AI trở thành cơ hội phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Việc liên kết giữa doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu thông qua trao đổi chuyên gia, nghiên cứu chung, đào tạo kỹ sư và nâng cao kỹ năng ứng dụng AI cho người lao động được xác định là một nội dung quan trọng trong hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc.

Ba hướng hợp tác trọng tâm về AI

Phát biểu tại diễn đàn, ông Trần Anh Tú, Phó Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho rằng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam và Hàn Quốc đưa hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đi vào chiều sâu.

Theo ông Tú, sự gắn kết giữa hai nền kinh tế cùng những kết quả hợp tác trong nhiều năm qua là cơ sở để hai nước phát triển năng lực công nghệ mới và mở rộng cơ hội tăng trưởng.

“Trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi phương thức sản xuất, quản trị và trở thành một yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia. Đây là thời điểm để hợp tác công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc bước sang một giai đoạn phát triển mới, hướng tới đồng nghiên cứu, đồng phát triển và cùng kiến tạo giá trị”, ông Tú nhấn mạnh.

Việt Nam xác định AI là một trong những công nghệ chiến lược, đóng vai trò động lực quan trọng để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Vì vậy, hợp tác quốc tế cần gắn với việc tiếp cận tri thức, công nghệ và nguồn lực toàn cầu, đồng thời phát triển năng lực nội sinh, nâng cao khả năng làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị AI toàn cầu.

Từ định hướng này, ông Trần Anh Tú đề nghị hai bên tập trung vào ba hướng hợp tác.

Thứ nhất, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, đặc biệt là các mô hình AI nền tảng, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và giải pháp phục vụ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Các dự án cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, hướng tới sản phẩm có khả năng thương mại hóa và nâng cao năng lực làm chủ công nghệ của hai bên.

Thứ hai, hợp tác phát triển hạ tầng dữ liệu, năng lực tính toán, hạ tầng thử nghiệm và công nghệ bán dẫn phục vụ AI. Hai nước cần đẩy mạnh kết nối, đầu tư và khai thác hiệu quả các nguồn lực này, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận cho doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu.

Thứ ba, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực gắn với nghiên cứu và triển khai công nghệ. Việc liên kết giữa doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu thông qua trao đổi chuyên gia, nghiên cứu chung, đào tạo kỹ sư và nâng cao kỹ năng ứng dụng AI cho người lao động được xác định là một nội dung quan trọng.

iễn đàn AI & Công nghệ số Việt Nam – Hàn Quốc 2026 diễn ra tại Hà Nội, nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số, đồng thời tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, tổ chức nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ

Một trong những nội dung đáng chú ý của diễn đàn là trao đổi kinh nghiệm phát triển các mô hình AI tự chủ của Việt Nam và Hàn Quốc.

Hoạt động này tạo cơ hội để hai bên chia sẻ năng lực công nghệ, khả năng ứng dụng và định hướng phát triển hệ sinh thái AI phù hợp với nhu cầu của mỗi quốc gia.

Các phiên thảo luận về hạ tầng AI tập trung vào kinh nghiệm xây dựng, vận hành trung tâm dữ liệu AI, phát triển năng lực tính toán và công nghệ bán dẫn.

Đây là những nền tảng quan trọng để mở rộng ứng dụng AI trong doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, giáo dục, y tế và các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Bên cạnh trao đổi chính sách và công nghệ, diễn đàn chú trọng kết nối doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc thông qua các chương trình giới thiệu công nghệ, kết nối giao thương (business matching), trình bày gọi vốn và giới thiệu giải pháp đổi mới sáng tạo.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc có cơ hội giới thiệu công nghệ, giải pháp AI, tìm hiểu nhu cầu thị trường Việt Nam, kết nối đối tác tiềm năng và mở rộng cơ hội hợp tác, thương mại hóa công nghệ.

Ông Trần Anh Tú cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hai nước chủ động xác định nhu cầu, tìm kiếm đối tác và đầu tư triển khai các dự án cụ thể.

Theo ông, sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp sẽ góp phần chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành sản phẩm, dịch vụ có sức cạnh tranh, mở rộng thị trường và tạo ra giá trị thiết thực.

Thông qua việc kết nối cơ quan quản lý, tổ chức hỗ trợ, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ, Diễn đàn AI & Công nghệ số Việt Nam-Hàn Quốc 2026 hướng tới thúc đẩy hợp tác thực chất, góp phần phát triển hệ sinh thái AI và công nghệ số của hai nước.