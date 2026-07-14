Ông Đỗ Vinh Quang cùng các cầu thủ CLB Hà Nội FC - vừa giành chức vô địch V.League 2022

Điểm khởi đầu trên sân cỏ

“Đây không phải là mô hình chỉ để tuyển chọn cầu thủ” - Giám đốc Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC Triệu Quang Hà mở đầu cuộc trò chuyện bằng lời khẳng định ấy khi giới thiệu mô hình vừa chính thức đi vào hoạt động đầu tháng 7.

Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC tổ chức các lớp bóng đá miễn phí dành cho trẻ em từ 7 đến 13 tuổi theo giáo án đào tạo của CLB Hà Nội. Không chỉ rèn luyện kỹ thuật, thể lực và tư duy chơi bóng, các lớp học còn giúp học viên hình thành tính kỷ luật, tinh thần đồng đội và những kỹ năng cần thiết trong cuộc sống.

Mục tiêu lớn nhất của Trung tâm không phải tuyển chọn thật nhiều cầu thủ, mà là mở rộng cơ hội để mọi trẻ em đều có thể tiếp cận bóng đá. Riêng những học viên bộc lộ năng khiếu sẽ tiếp tục được tuyển chọn vào hệ thống đào tạo trẻ của Câu lạc bộ để tiếp tục đào tạo.

Ông Triệu Quang Hà, Giám đốc Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC

Việc một trong 4 sân tập của Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC được đặt tại sân Cienco 5 (Mê Linh) không phải là sự trùng hợp. Đây cũng là địa bàn nơi ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch CLB Bóng đá Hà Nội ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri hồi tháng 3, bên cạnh các nội dung về phát triển kinh tế - xã hội, ứng viên trẻ dành một phần đáng kể để nói về bóng đá học đường. Ông cam kết phối hợp với chính quyền địa phương, nhà trường và các đơn vị liên quan triển khai các chương trình bóng đá học đường theo hướng bài bản; từng bước huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm cải thiện sân bãi, mở rộng không gian rèn luyện và phát hiện tài năng từ cơ sở.

Ông Đỗ Vinh Quang tại buổi tiếp xúc cử tri tháng 3/2026

Chưa đầy 4 tháng sau, điểm tập Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC tại Mê Linh chính thức đi vào hoạt động với hai buổi tập mỗi tuần. Hiện, mô hình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phụ huynh và các em nhỏ. Trên cả 4 trung tâm, số lượng đăng ký đã đạt hơn 300 học viên.

Thực tế, ý tưởng về Trung tâm đã được doanh nhân Đỗ Quang Hiển và con trai - ông Đỗ Vinh Quang - ấp ủ từ nhiều năm trước.

Với Hà Nội FC, đây không phải một hoạt động riêng lẻ, mà là bước phát triển tiếp theo trong chiến lược dài hạn của CLB. Sau hơn hai thập kỷ tập trung xây dựng đội bóng chuyên nghiệp và hệ thống đào tạo trẻ, Câu lạc bộ bắt đầu mở rộng nền tảng từ bóng đá cộng đồng, tạo thêm nhiều điểm khởi đầu để trẻ em có cơ hội tiếp cận, rèn luyện và phát triển.

Chia sẻ thêm, ông Đỗ Vinh Quang cho biết: "Trong dịp hè, Trung tâm tạo điều kiện để các em có thêm cơ hội rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và nuôi dưỡng niềm đam mê với bóng đá. Khi năm học mới bắt đầu, chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hoạt động, phối hợp với các trường học tổ chức ngày hội bóng đá, giải đấu học đường và các chương trình giao lưu với cầu thủ. Đồng thời, các em cùng gia đình sẽ có cơ hội đến sân theo dõi, cổ vũ CLB Hà Nội thi đấu mỗi cuối tuần để trải nghiệm không khí bóng đá sôi động”.

Đặc biệt, mô hình không chỉ dừng lại ở Mê Linh mà sẽ được lan tỏa trên phạm vi toàn thành phố, gắn với định hướng phát huy hiệu quả các thiết chế thể thao và kết nối với hệ thống đào tạo của câu lạc bộ.

“Với chúng tôi, đây cũng là cách cụ thể hóa những điều đã cam kết, theo đúng tinh thần nói được, làm được, đồng thời đóng góp thiết thực cho cộng đồng thông qua bóng đá”, ông Quang nhấn mạnh.

Bé Phùng Chí Dũng, học viên nhỏ tuổi nhất tại sân tập Cienco 5 Mê Linh

Trở lại sân tập ở Mê Linh, giữa hàng chục học viên là cậu bé Phùng Chí Dũng. Đôi giày còn mới, chiếc áo đấu rộng hơn dáng người và ánh mắt không rời trái bóng mỗi khi huấn luyện viên thị phạm. Với Dũng, đây đơn giản là buổi học bóng đá, nhưng với bố mẹ em, đó còn là cơ hội để con được rèn luyện trong một môi trường kỷ luật, được học cách phối hợp cùng đồng đội và nuôi dưỡng một niềm đam mê tưởng như rất bình dị.

Chị Nguyễn Thị Nga, mẹ của Chí Dũng, cho biết gia đình đã đưa con từ Phú Thọ xuống tham gia lớp học. Chị kể từng nghe ông Đỗ Vinh Quang chia sẻ về định hướng phát triển bóng đá học đường trong buổi tiếp xúc cử tri và khi Trung tâm đi vào hoạt động, gia đình quyết định đăng ký ngay cho con.

“Thấy các con hôm nay đã có sân tập và được học trong môi trường bài bản, tôi tin những điều đã cam kết đang dần được thực hiện”, chị nói.

Từ sân cỏ đến chính sách

Vì sao, giữa rất nhiều lĩnh vực có thể lựa chọn, ông Đỗ Vinh Quang lại dành nhiều tâm huyết cho trẻ em và bóng đá học đường? Câu trả lời không bắt đầu từ khi ông trở thành đại biểu HĐND, mà đã được hình thành từ nhiều năm trước.

Lớn lên trong môi trường mà bóng đá trẻ luôn được xem là nền tảng của thành công, ông Đỗ Vinh Quang chứng kiến cha mình kiên trì đầu tư cho hệ thống đào tạo trẻ suốt hơn hai thập kỷ. Từ đó, ông dần hình thành một niềm tin: muốn có thành quả lớn trong tương lai, trước hết phải tạo ra thật nhiều điểm xuất phát cho thế hệ trẻ.

Suy nghĩ ấy được ông chuyển hóa thành những hoạt động cụ thể từ khá sớm.

Năm 2019, cùng T&T Group và CLB Hà Nội, ông khởi xướng chương trình Strong Vietnam với mong muốn đưa các cầu thủ đến trường học để truyền cảm hứng cho học sinh.

“Có những học sinh chia sẻ rằng các em cảm thấy ước mơ của mình trở nên gần hơn sau khi được gặp gỡ, trò chuyện cùng thần tượng. Đó cũng chính là lúc tôi nhận ra, giấc mơ của các em đôi khi sẽ được khơi dậy từ những điều rất giản dị khi chúng ta gieo vào tâm hồn các em sự tự tin và khát vọng từ những hình mẫu tích cực”.

Ông Đỗ Vinh Quang khởi xướng chương trình Strong Vietnam năm 2019

Trải nghiệm thực tế đó càng củng cố niềm tin rằng khoảng cách giữa nhiều đứa trẻ không nằm ở năng lực, mà ở cơ hội. Từ Strong Vietnam đến vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam sau này, điều ông theo đuổi vẫn nhất quán: tạo thêm nhiều môi trường để trẻ em được học tập, vận động, trải nghiệm và trưởng thành.

Nếu Trung tâm Bóng đá Cộng đồng Hà Nội FC là minh chứng ở cấp độ một mô hình cụ thể, thì tại HĐND TP Hà Nội, ông tiếp tục mở rộng cách tiếp cận ấy dưới góc nhìn chính sách.

Trong phần phát biểu tại kỳ họp HĐND mới đây, ông dành phần lớn thời gian để đề xuất mô hình hợp tác công - tư trong quản lý các thiết chế thể thao. Theo đó, tài sản vẫn là công sản, ưu tiên phục vụ cộng đồng và địa phương, trong khi doanh nghiệp tham gia quản lý, vận hành bằng năng lực chuyên môn và nguồn lực xã hội hóa.

Ông lấy chính trải nghiệm của Hà Nội FC làm ví dụ. Tại Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh), Hà Nội FC đã đấu giá thành công quyền thuê sân vận động và các công trình phụ trợ trong thời hạn dài để đầu tư, cải tạo thành trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Theo ông, mô hình này không chỉ giúp khai thác hiệu quả hơn các thiết chế thể thao hiện có mà còn tạo điều kiện để các câu lạc bộ chuyên nghiệp cử huấn luyện viên, vận động viên đến đào tạo, tổ chức giao lưu và góp phần phát triển phong trào thể thao ngay tại địa phương.

Ông Đỗ Vinh Quang tại kỳ họp HĐND TP. Hà Nội

"Điều tôi theo đuổi không phải là những 'di sản chính sách' mang tính biểu tượng, mà là những vấn đề cụ thể được giải quyết đến cùng", ông chia sẻ. Theo ông, trách nhiệm của đại biểu không chỉ là tham gia xây dựng nghị quyết, mà còn phải theo dõi để những nghị quyết ấy thực sự đi vào cuộc sống.

4 tháng rõ ràng là khoảng thời gian quá ngắn để đánh giá một nhiệm kỳ. Nhưng cũng đủ để nhận ra cách ông Đỗ Vinh Quang lựa chọn vai trò của mình: bắt đầu từ những vấn đề cụ thể, theo đuổi quá trình thực thi và tìm cách chuyển kinh nghiệm của doanh nghiệp thành những cơ chế có thể tạo thêm giá trị cho cộng đồng.

Điều Bầu Hiển đã kiên trì theo đuổi nhiều năm đang được ông Đỗ Vinh Quang tiếp tục kế thừa và tiếp nối

Mọi hành trình đều cần một điểm xuất phát. Điều Bầu Hiển đã kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm, hôm nay đang được ông Đỗ Vinh Quang tiếp tục kế thừa và tiếp nối.

Còn tại Mê Linh, chiều muộn ngày Chủ nhật, sau khi buổi tập kết thúc, Chí Dũng vẫn nán lại thêm để thực hiện vài cú sút về phía khung thành. Giấc mơ khoác áo Hà Nội FC của em có thể thành hiện thực, cũng có thể không. Nhưng từ hôm nay, em đã có điều quan trọng hơn: một cơ hội để bắt đầu từ chính nơi em đang lớn.

(Nguồn: T&T Group)