Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ kỷ niệm 20 năm thành lập. Ảnh: Âu Cơ

Với chủ đề “Dòng Chảy Di Sản”, sự kiện kết nối câu chuyện của thế hệ sáng lập, thế hệ điều hành kế tiếp, đội ngũ nhân sự cùng những khách hàng và đối tác đã đồng hành với Âu Cơ. Mỗi nội dung là một lát cắt của hành trình từ những ngày đầu hình thành, những giai đoạn thử thách đến quá trình mở rộng quy mô và hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ sự kiện.

Hành trình 20 năm được kể lại bằng nghệ thuật sân khấu

Không gian chương trình được đầu tư với mục đích kể lại câu chuyện của doanh nghiệp trong hành trình 20 năm bằng nghệ thuật trình diễn. Hình ảnh dòng chảy được sử dụng xuyên suốt, biểu trưng cho sự tiếp nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.

Câu chuyện về hành trình của 20 năm của Âu Cơ được kể lại bằng ánh sáng

Sự kiện được thực hiện với sự đồng hành của các đối tác lâu năm của Âu Cơ như VTS Event, TT Lighting, Milkyway Creative, Hoàng Hùng Entertainment & Minh Thể Media cùng các nghệ sĩ. Sự phối hợp trong khâu ý tưởng, sản xuất nội dung, dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng và biểu diễn đã tạo nên một không gian nghệ thuật thống nhất, truyền tải tinh thần “Dòng Chảy Di Sản”.

Phần mở đầu bằng tiết mục “Âm Vang Nguồn Cội” đưa khách mời trở về điểm bắt đầu của hành trình Âu Cơ. Thông qua âm nhạc, hình ảnh và nghệ thuật trình diễn ánh sáng, câu chuyện hình thành doanh nghiệp được kể lại bằng ngôn ngữ sân khấu giàu cảm xúc.

Phim tư liệu về hành trình 20 năm tiếp tục tái hiện những dấu mốc quan trọng, những công trình, sự kiện và con người đã gắn bó với thương hiệu. Điểm nhấn của chương trình là phần chia sẻ của đại diện thế hệ sáng lập và thế hệ điều hành kế tiếp.

Nếu thế hệ đi trước kể về những năm tháng gây dựng doanh nghiệp bằng sự kiên trì, chữ tín và tinh thần không ngừng vươn lên, thế hệ kế cận thể hiện cam kết tiếp tục gìn giữ những giá trị cốt lõi, đồng thời đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường sự kiện và ngành MICE.

Tri ân người đồng hành

Trong khuôn khổ chương trình, Âu Cơ dành nhiều thời lượng để tri ân các doanh nghiệp, đối tác và khách hàng đã đồng hành trong suốt quá trình phát triển.

Đại diện nhiều doanh nghiệp được trao kỷ niệm chương như lời cảm ơn cho sự tin tưởng và hợp tác lâu dài. Các cặp đôi từng tổ chức lễ cưới tại Âu Cơ cũng trở thành một phần đặc biệt của sự kiện, cho thấy sự gắn kết giữa thương hiệu với nhiều thế hệ gia đình.

Doanh nghiệp vinh danh các khách hàng, đối tác và tập thể cán bộ nhân viên đã đồng hành nhiều năm qua. Ảnh: Âu Cơ

Chương trình cũng dành một phần riêng để ghi nhận đội ngũ nhân sự phía sau mỗi sự kiện. Từ bộ phận văn phòng, kinh doanh, lễ tân, nhà hàng, bếp đến kỹ thuật và vận hành, mỗi vị trí đều là một mắt xích quan trọng trong “dòng chảy di sản” của doanh nghiệp.

Phim tri ân nhân viên đưa lên sân khấu những hình ảnh ít xuất hiện trước khách mời như quá trình chuẩn bị không gian, chế biến món ăn, lắp đặt thiết bị và kiểm tra từng chi tiết trước giờ đón khách. Qua đó, Âu Cơ tôn vinh những con người đã âm thầm góp phần tạo nên chất lượng của mỗi chương trình.

Mốc son mở hành trình mới

Theo đại diện Trung tâm tổ chức sự kiện Âu Cơ, chất lượng của một sự kiện không chỉ nằm ở quy mô sân khấu hay các tiết mục trình diễn mà được hình thành từ toàn bộ hành trình của khách, từ khi bước vào khu vực đón tiếp đến không gian bàn tiệc, món ăn, âm thanh, ánh sáng và khả năng vận hành chương trình.

Đây cũng là định hướng Âu Cơ theo đuổi trong quá trình chuyển mình từ địa điểm tổ chức tiệc cưới thành trung tâm sự kiện đáp ứng đa dạng loại hình như hội nghị, MICE, lễ kỷ niệm doanh nghiệp, tiệc cuối năm và các chương trình có yêu cầu cao về công nghệ trình diễn.

Tại sự kiện kỷ niệm 20 năm, Âu Cơ cũng giới thiệu định hướng thiết kế King Palace, công trình mới trong kế hoạch phát triển hệ thống không gian sự kiện, hướng đến quy mô lớn hơn và ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại.

Key moment của sự kiện là màn giới thiệu thiết kế toà King Palace

Theo đại diện doanh nghiệp, di sản của Âu Cơ không chỉ nằm ở các công trình hay số lượng sự kiện đã tổ chức, mà còn được hình thành từ niềm tin của khách hàng, sự đồng hành của đối tác, kinh nghiệm của đội ngũ và những giá trị được truyền lại giữa các thế hệ.

Đêm kỷ niệm khép lại, nhưng “Dòng Chảy Di Sản” vẫn tiếp tục bằng những công trình mới, những thế hệ nhân sự mới và những trải nghiệm được kiến tạo trong chặng đường tiếp theo.

Phương Dung