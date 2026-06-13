Hôn lễ đặc biệt

Khương Thị Kim Nhi (SN 2005, xã Phước Sơn, Đồng Nai) lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt.

Từ khi còn nhỏ, cô đã chứng kiến bố mẹ thường xuyên mâu thuẫn. Đến năm 10 tuổi, bố mẹ chính thức ly hôn, Nhi cùng 2 em chuyển về sống với ông bà ngoại.

Khoảnh khắc bố mẹ dự đám cưới của con gái sau 11 năm ly hôn hút hàng triệu lượt xem

Cũng trong năm đó, bố cô chuyển về quê nội ở Tuyên Quang sinh sống và làm việc, còn mẹ cô sống trong căn nhà riêng ở gần nhà ông bà ngoại Nhi.

Nhiều năm sau, mẹ cô đi bước nữa, bố cô cũng tái hôn. Bố mẹ có cuộc sống riêng, 3 chị em Nhi lớn lên trong tình yêu thương và sự chăm sóc của ông bà ngoại.

“Kể từ sau khi chia tay, bố mẹ tôi chưa từng gặp nhau. Bản thân tôi cũng ít gặp bố mẹ. Tôi nhớ, từ năm 10 tuổi đến trước khi cưới, tôi mới gặp bố 2 lần”, Nhi chia sẻ.

Ngày 9/4 vừa qua, Kim Nhi lên xe hoa về nhà chồng. Trước đám cưới, cô thông báo tin vui với bố mẹ, bày tỏ mong muốn được bố mẹ đến chúc phúc và đứng ra đại diện nhà gái, tiễn con về nhà chồng.

Bố mẹ Nhi (ngoài cùng bên phải), bố mẹ chú rể (ngoài cùng bên trái) chụp ảnh kỷ niệm trong hôn lễ của các con

Hay tin con gái tìm được bến đỗ hạnh phúc, bố Nhi rất vui mừng.

“Bố nhắn tin cho tôi nói: ‘Bố có lỗi khi suốt thời gian qua không lo được cho các con. Giờ đây con đi lấy chồng, bằng mọi giá bố sẽ đến chúc phúc và dắt tay con trao cho chú rể'. Tin nhắn ấy khiến tôi xúc động”, Nhi chia sẻ.

Mẹ Nhi hiểu rõ tấm lòng con gái nên cũng đã đến dự đám cưới của con bằng tất cả tình cảm chân thành.

“Cùng với sự hỗ trợ của ông bà ngoại, tôi lo được cho đám cưới của mình. Điều tôi mong mỏi chỉ là sự đồng hành của bố mẹ, để tôi có một hôn lễ trọn vẹn”, Nhi kể.

Nhi hạnh phúc khi có bố mẹ đồng hành trong hôn lễ

Tại buổi lễ gia tiên ở nhà trai, lần đầu tiên sau 11 năm kể từ ngày bố mẹ ly hôn, Nhi được chụp một tấm ảnh có đầy đủ cả bố và mẹ. Khoảnh khắc ấy, Nhi không kìm được mà bật khóc.

“Tôi hạnh phúc lắm vì sau bấy nhiêu năm, nhờ sự bao dung của bố mẹ mà tôi có được khoảnh khắc ý nghĩa như vậy”, Nhi nói.

Ngày cưới, mẹ Nhi dẫn con gái ra làm lễ gia tiên, bố Nhi dắt tay con bước vào lễ đường, tận tay trao con gái cho chú rể. Có bố mẹ đồng hành trong ngày trọng đại, Nhi thấy đủ đầy và ấm áp.

Bố Nhi xúc động trong giây phút tạm biệt con gái

Khi tạm biệt ra về, bố Nhi ôm chầm lấy con gái, con rể mà bật khóc. Đó là lần đầu tiên trong đời, cô thấy bố rơi nước mắt. Cô hiểu, dù hôn nhân đổ vỡ, dù nhiều năm không thể ở bên nuôi nấng, chăm sóc các con, bố cô vẫn yêu thương con cái rất nhiều.

“Sau ngày trọng đại của mình, bố mẹ lại mỗi người một lối đi, chăm lo cho hạnh phúc riêng. Tôi hiểu, bố mẹ có lý do của riêng mình nên không có gì oán trách. Có một hôn lễ trọn vẹn như vậy, tôi đã mãn nguyện rồi”, Nhi chia sẻ.

Khoảnh khắc quý giá

Kim Nhi cho biết thêm, vợ chồng cô có cùng hoàn cảnh khi chồng cô cũng lớn lên trong gia đình không đầy đủ. Bố mẹ chồng ly hôn khi chồng cô mới lên 9 tuổi, từ sau đó, anh sống cùng ông bà nội.

Trước ngày cưới, chồng Nhi thông báo với bố mẹ, bày tỏ mong muốn có bố mẹ đồng hành trong ngày trọng đại.

“Anh ấy nói với bố: ‘Nếu bố thật sự thương con thì hãy cùng mẹ đến chúc phúc cho con. Con chỉ mong ngày vui của mình có đủ bố và mẹ’. May mắn, bố mẹ anh đã đồng ý”, Nhi kể.

Nhi hy vọng mình sẽ có cuộc hôn nhân hạnh phúc, lâu bền

Giờ đây, mỗi khi nhìn lại bức ảnh vợ chồng chụp cùng bố mẹ hai bên trong hôn lễ, Nhi lại xúc động nghẹn ngào. Với hai vợ chồng, đó là khoảnh khắc quý giá.

“Tôi không dám nói trước điều gì, chỉ mong vợ chồng luôn đồng lòng vun vén tổ ấm để các con lớn lên trong một gia đình trọn vẹn, không phải trải qua hoàn cảnh như chúng tôi từng trải qua”, Nhi tâm sự.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc cô dâu, chú rể chụp cùng bố mẹ hai bên trong hôn lễ, kèm dòng chia sẻ: “Chẳng biết mình khóc vì hạnh phúc hay vì buồn. Mình hạnh phúc khi sau hơn 10 năm, hai vợ chồng mới được chụp tấm hình đủ cả bố và mẹ. Còn buồn vì sau ngày trọng đại của hai đứa, bố mẹ hai bên mỗi người một lối đi và có hạnh phúc của riêng mình” đã thu hút 5,3 triệu lượt xem và 460 nghìn lượt “thả tim” trên TikTok.

Người dùng mạng để lại nhiều bình luận cảm động phía dưới video như: “Điều ước đơn giản đôi khi lại quá khó với một số người”; “Lý do để mình xem video này hơn 10 lần là hành động của chú rể. Từ ánh mắt đến hành động của anh đều cho thấy sự yêu thương và che chở dành cho bạn đời”...

Ảnh và video: NVCC