Mưa lớn kéo dài kết hợp hồ chứa nước Vực Mấu mở cửa xả tràn khiến nhiều tuyến đường, khu vực trũng thấp tại các phường Hoàng Mai, Tân Mai (tỉnh Nghệ An) ngập sâu. Trung tâm Y tế Hoàng Mai là một trong những điểm ngập nặng, đường vào trung tâm có nơi ngập gần 1m.

Ngày 17/9, nước vẫn bao quanh khu vực Trung tâm Y tế Hoàng Mai. Người dân đến khám, cấp cứu được lực lượng công an hỗ trợ dùng thuyền đưa vào bên trong.

Chị Lê Thị Trinh, nhân viên khoa Nhi, cho biết khoảng 16h ngày 16/9, nước bắt đầu tràn vào khuôn viên trung tâm. Nước lên nhanh khiến các y bác sĩ và bệnh nhân phải trải qua một đêm vất vả ứng phó.

“Chúng tôi phải canh nước lên từng giờ để đưa máy móc, thuốc men và các thiết bị khác lên vị trí cao hơn”, chị Trinh, người trực ca tối qua, chia sẻ.

Theo chị Trinh, tối 16/9, nước dâng vào tầng 1 của trung tâm hơn 0,5m. Đến sáng 17/9, mực nước đã rút khoảng 0,3m.

Nước tràn vào kho vật tư, nữ điều dưỡng Phan Thị Thanh Nhàn vừa đưa thuốc, vật tư lên cao, vừa lội nước lấy thuốc phục vụ người bệnh.

Anh Trương Quang Lợi, nhân viên trực cấp cứu, cho biết trong thời gian nước dâng, trung tâm vẫn tiếp nhận khoảng 10 bệnh nhân, chủ yếu có triệu chứng đau bụng, buồn nôn. Sau khi thăm khám, với những trường hợp nhẹ, trung tâm sẽ xin ý kiến lãnh đạo để xem xét cho xuất viện.

“Sáng nay trung tâm có khoảng 50 bệnh nhân, đến thời điểm hiện tại còn khoảng một nửa”, anh Lợi thông tin.

Bệnh nhân Trần Đức Hải (66 tuổi, trú phường Quỳnh Mai) nhập viện chiều 16/9 do đường huyết cao và được bác sĩ yêu cầu điều trị nội trú. Đến tối, khi nước tràn vào phòng bệnh, ông được chuyển lên tầng 2.

Theo ông Hải, căn phòng có 2 giường nhưng hiện phải nằm ghép thêm 3 bệnh nhân. “Mong nước rút sớm để yên tâm điều trị”, ông Hải chia sẻ.

Cách Trung tâm Y tế Hoàng Mai hiện tại khoảng 2km là cơ sở mới được đầu tư hơn 60 tỷ đồng, khởi công năm 2020. Giai đoạn 1 của công trình cơ bản hoàn thiện nhưng chưa thể đưa vào vận hành do còn vướng điều chỉnh thiết kế và thiếu vốn.

Trong tình trạng cơ sở y tế hiện tại bị ngập sâu, người dân mong công trình mới sớm được hoàn thiện, đưa vào sử dụng để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh trên địa bàn.