Bà P.T.K (46 tuổi, trú tại Hải Phòng) được đưa đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) trong tình trạng sốt cao liên tục 39-40 độ C, huyết áp tụt còn 80/50mmHg, nhanh chóng chuyển sang sốc, suy đa tạng.

Bà K. là công nhân tại một xưởng sản xuất da giày tư nhân, hay bị ho, khó thở khi thời tiết thay đổi. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, phải dùng thuốc hằng ngày, không mắc bệnh gan mật, không sử dụng thuốc nam, thuốc bắc.

Khoảng 4 ngày trước khi nhập viện, bà K. xuất hiện mệt mỏi nhiều, vàng mắt, vàng da tăng dần kèm tiêu chảy nhiều lần nên được người nhà đưa vào bệnh viện gần nhà khám và điều trị. Bác sĩ chẩn đoán bà K. có sỏi túi mật, điều trị trong 1 ngày rồi nữ bệnh nhân tự xin ra viện.

Bệnh nhân đang được bác sĩ cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Ngày hôm sau, người phụ nữ này tiếp tục sốt cao tới 40 độ C, cơ thể suy kiệt nên gia đình chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Lúc này, bà K. được chẩn đoán viêm gan cấp kèm nhiễm khuẩn huyết, huyết áp tụt thấp xuống còn 80/50mmHg, ngay lập tức được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Văn Quý - Trung tâm Hồi sức tích cực, cho biết - bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy kính, huyết áp vẫn thấp (90/60mmHg), sốt 39 độ C, chưa phù và chưa phải dùng thuốc vận mạch. Ngay sau đó, bệnh nhân xuất hiện rối loạn chuyển hóa, nhanh chóng rơi vào sốc, suy đa tạng cấp. Các chỉ số xét nghiệm cho thấy men gan tăng cao 1.068 U/L, bilirubin 605 µmol/L, chỉ số nhiễm trùng >100.

Bệnh nhân được điều trị tích cực, an thần, đặt nội khí quản, lọc máu liên tục, dùng kháng sinh bao phủ do nghi ngờ nhiễm trùng đường mật và nhiễm trùng do vi khuẩn Leptospira (xoắn khuẩn vàng da) với tiên lượng nặng.

Theo bác sĩ Quý, xoắn khuẩn vàng da (Leptospira) là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn hình xoắn ốc gây ra ở người và động vật. Ở mùa mưa bão, nhiều khu vực ngập lụt, nguy cơ xoắn khuẩn Leptospira tồn tại và lây lan mạnh hơn.

Để phòng bệnh, người dân cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nước ngập, ao tù, kênh rạch; nếu buộc phải xuống nước nên mặc quần áo bảo hộ, đi ủng cao su và găng tay. Các vết trầy xước trên da phải được che chắn kỹ và vệ sinh sạch sẽ ngay sau khi ra khỏi vùng ngập.

Nguồn nước sinh hoạt cần được đảm bảo an toàn, không dùng nước ô nhiễm cho ăn uống, phải đun sôi hoặc khử trùng bằng Cloramin B trước khi sử dụng.

Sau khi dọn dẹp, tiếp xúc với môi trường ngập lụt, cần rửa tay bằng xà phòng, tắm gội sạch sẽ và chú ý kiểm soát chuột nguồn chứa mầm bệnh chính và giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà.

Khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ như sốt cao, đau mỏi cơ, vàng mắt, vàng da, người dân nên đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

