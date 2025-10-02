Thạc sĩ, bác sĩ Phan Nữ Thục Hiền, Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), chia sẻ mưa bão và ngập lụt không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về da và tai nạn bỏng.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, sau mỗi đợt mưa bão và ngập lụt, các bác sĩ tại đây đều tiếp nhận nhiều bệnh nhân với các bệnh lý về da và bỏng.

Bệnh lý về da

1. Nấm da do tiếp xúc với nước bẩn và môi trường ẩm ướt làm nấm mốc phát triển, phá vỡ cân bằng vi sinh trên da. Biểu hiện là ngứa, đỏ da, bong vảy. Bác sĩ Hiền cho rằng, nấm da có thể lây lan cho người thân hoặc những người sống chung trong môi trường ẩm ướt.

2. Viêm da tiếp xúc, nguyên nhân là da tiếp xúc với nước ngập, hóa chất hoặc bùn đất gây kích ứng. Người bệnh có biểu hiện phát ban, mụn nước nhỏ, ngứa rát, chảy dịch.

3. Nhiễm khuẩn da, bệnh lý này khá phổ biến gây nguy hiểm như nhọt, mụn, áp xe da, viêm mô tế bào. Do quá trình tiếp xúc với môi trường ngập lụt, các vi khuẩn từ nước bẩn xâm nhập qua vết thương hở, trầy xước hoặc trong điều kiện ẩm ướt. Triệu chứng phổ biến là loét da, mụn mủ, sưng nóng đỏ đau, sốt. Đây là bệnh lý nguy hiểm nhất, nếu không điều trị kịp thời sẽ dẫn đến nhiễm khuẩn huyết hoặc sốc nhiễm khuẩn có thể tử vong.

Hình ảnh tổn thương da do ngập lụt. Ảnh: BSCC.

4. Viêm kẽ, tình trạng này xảy ra ở các vùng nếp gấp (nách, bẹn) bị ẩm ướt kéo dài, thiếu nước sạch để vệ sinh. Người bệnh có biểu hiện mẩn đỏ, ngứa, trợt nông, chảy dịch vàng.

5. Ngoài ra, trong ngập lụt nguy cơ nhiễm ấu trùng giun sán trong nước lũ xâm nhập qua da rất lớn. Khi đó, người bệnh có biểu hiện ngứa, dấu hiệu đường di chuyển của ấu trùng dưới da.

Tai nạn bỏng

Bác sĩ Hiền cho biết, ngoài bệnh lý về da, các tai nạn bỏng cũng khá phổ biến. Nguyên nhân do nấu nướng trong điều kiện mưa bão, gió mạnh, mất điện hoặc đồ dùng lộn xộn sau di dời. Một số trường hợp nước lũ chứa hóa chất độc hại từ công nghiệp hoặc rác thải.

Nguy hiểm nhất là bỏng điện do ngập nước gây rò rỉ điện, dẫn đến bỏng hoặc điện giật.

Theo bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, Hội Da liễu Việt Nam, trong đợt mưa ngập trước, anh cũng tiếp nhận các bệnh nhân chỉ từ một nốt ngứa nhỏ, tự ý bôi thuốc không đúng cách khi gặp mưa bão ngập nước chỉ vài ngày sau phải nhập viện vì nhiễm trùng lan rộng.

Bác sĩ Thành ví da như “tấm áo giáp” bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên, sau bão, các yếu tố như môi trường ô nhiễm, độ ẩm cao, nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo có thể làm tổn hại hàng rào bảo vệ này.

Để phòng bệnh, bác sĩ khuyến cáo:

- Vệ sinh sạch sẽ sau khi tiếp xúc với nước ngập: Ngay sau khi tiếp xúc với nước bẩn, cần tắm rửa bằng nước sạch, lau khô cơ thể, đặc biệt là các vùng kẽ như kẽ chân, kẽ tay.

- Tránh để da tiếp xúc lâu với vật ẩm ướt: Quần áo, giày dép ướt là môi trường lý tưởng cho nấm và vi khuẩn phát triển. Hãy thay đồ khô và giữ da thông thoáng.

- Không tự ý sử dụng thuốc corticoid mạnh: Việc bôi thuốc corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ có thể làm tổn thương da lan rộng, che giấu triệu chứng thực, gây khó khăn cho điều trị.

Bác sĩ Thành nhấn mạnh, không phải mọi vấn đề về da đều có thể tự xử lý tại nhà. Nếu gặp các dấu hiệu như ngứa dai dẳng sau 3-5 ngày không giảm; vết thương sưng, đỏ, có mủ, chảy dịch, có mùi hôi; kèm theo triệu chứng sốt, mệt mỏi, người dân cần đi khám.