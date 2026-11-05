Chi sai hơn 2,5 tỷ đồng tiền phúc lợi, kê khai thiếu thuế, mua sắm trang thiết bị không đúng quy định là những sai phạm mà Thanh tra tỉnh Gia Lai chỉ ra tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn.

Cổng thông tin điện tử Thanh tra tỉnh Gia Lai vừa thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu – chi tài chính và quản lý đầu tư, xây dựng cơ bản tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn thuộc Sở Y tế.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã kiểm tra và chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác thu, chi tài chính và mua sắm vật tư y tế tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn giai đoạn 2021-2025. Đáng chú ý, đơn vị đã chi sai hơn 2,5 tỷ đồng phúc lợi và kê khai thiếu thuế hơn 58 triệu đồng.

Trung tâm Y tế Quy Nhơn. Ảnh: Trần Hoàn

Theo kết luận thanh tra, trong quản lý thu, chi tài chính, Trung tâm Y tế Quy Nhơn không xây dựng định mức thuốc, hóa chất, dịch truyền và vật tư y tế cho các dịch vụ kỹ thuật đã thực hiện theo quy định; một số vật tư tiêu hao như găng tay sạch, lượng sử dụng thực tế thấp hơn định mức đã cấu thành trong giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Đáng chú ý, trung tâm đã sử dụng hơn 2,525 tỷ đồng từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp để chi các hoạt động phúc lợi; sử dụng nguồn cải cách tiền lương và quỹ bổ sung thu nhập để hoàn trả phụ cấp ưu đãi cho viên chức không trực tiếp làm chuyên môn số tiền hơn 450 triệu đồng là không đúng quy định.

Ngoài ra, trung tâm đã kê khai và nộp thiếu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với số tiền hơn 58,6 triệu đồng.

Trong công tác đấu thầu mua sắm thuốc, hóa chất và vật tư y tế, trung tâm đề xuất số lượng một số mặt hàng nhiều hơn nhu cầu sử dụng thực tế, dẫn đến số lượng mua sắm, quyết toán một số mặt hàng giảm so với gói thầu được phê duyệt và hợp đồng đã ký.

Phần lớn các hợp đồng sau khi hoàn thành nghĩa vụ hoặc bị chấm dứt, hủy bỏ, trung tâm và các đơn vị cung ứng không lập thủ tục thanh lý theo quy định; thông tin về ký mã hiệu, nhãn hiệu và hãng sản xuất chưa thể hiện đầy đủ trong hợp đồng và biên bản kiểm nhập kho tại gói thầu mua sắm khớp háng và dụng cụ phẫu thuật nội soi khớp gối năm 2025.

Một số vật tư, hóa chất xét nghiệm có thời gian sử dụng còn lại ngắn so với yêu cầu tối thiểu của hợp đồng; máy xét nghiệm miễn dịch có công suất bộ lưu điện thực tế 1,8kW, lớn hơn công suất thiết kế theo hồ sơ trúng thầu; hai máy phân tích huyết học có thiết bị đi kèm được sử dụng vào mục đích khác.

Việc mua sắm thuốc, vật tư, thiết bị y tế tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn cũng tồn tại nhiều vi phạm. Ảnh: Trần Hoàn

Thanh tra tỉnh yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế Quy Nhơn tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan; chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi tài chính, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định.

Hoàn trả hơn 2,525 tỷ đồng đã chi từ nguồn hoạt động sự nghiệp; thu nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh hơn 58,6 triệu đồng do kê khai thiếu thuế; hạch toán, điều chỉnh số tiền hơn 450 triệu đồng sử dụng không đúng quy định.