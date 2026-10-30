Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết, thành phố đang triển khai nhiều giải pháp nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị và tăng cường nhân lực cho trạm y tế, nhằm củng cố năng lực chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Sáng 30/10, tại phiên thảo luận kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TPHCM, đại biểu Phạm Quốc Thái kiến nghị thành phố đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trạm y tế, song song với chính sách thu hút, luân chuyển bác sĩ về tuyến cơ sở. Theo ông Thái, đây là điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu và giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Đại biểu đánh giá cao các chính sách hỗ trợ bác sĩ luân phiên theo nghị quyết HĐND TPHCM ngày 22/9 và đề án thu hút, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực y tế do UBND TP trình tại kỳ họp này.

Về thực trạng, trước khi sắp xếp, TPHCM có 313 trạm y tế. Sau sắp xếp, thành phố còn 168 trạm và duy trì 296 điểm y tế. Toàn hệ thống có 1.415 bác sĩ, trong đó 1.073 người (75,8%) có chứng chỉ hành nghề; 342 người (24,2%) chưa được cấp chứng chỉ. Đáng chú ý, khoảng 38 trạm y tế hiện chưa có bác sĩ.

Đại biểu cho rằng chính sách thu hút bác sĩ là cần thiết, nhưng cần đi kèm giải quyết những hạn chế về cơ sở vật chất và trang thiết bị. Nhiều trạm y tế đã xuống cấp, không còn phù hợp với quy mô dân số sau sắp xếp; máy móc xét nghiệm, thiết bị cận lâm sàng và hạ tầng công nghệ thông tin còn thiếu.

Ông kiến nghị thành phố nâng cấp trụ sở, mở rộng diện tích, bổ sung các thiết bị thiết yếu như máy X-quang, siêu âm, sinh hóa, huyết học, điện tâm đồ, xét nghiệm nước tiểu và danh mục thuốc cơ bản. Đồng thời, chuẩn hóa các khoa, phòng chức năng, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối dữ liệu và triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử.

Theo đại biểu, đầu tư đồng bộ sẽ tạo điều kiện để bác sĩ luân chuyển và nhân lực tại chỗ phát huy chuyên môn, nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh, cấp cứu ban đầu. Qua đó, tăng năng lực y tế cơ sở, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên và xây dựng hệ thống y tế thành phố bền vững hơn.

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng phản hồi kiến nghị của đại biểu tại kỳ họp sáng 30/10. Ảnh: Phước Sáng

Phản hồi kiến nghị của đại biểu về tình trạng thiếu bác sĩ, cơ sở vật chất và trang thiết bị tại các trạm y tế, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết, ngành y tế đang triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố năng lực y tế cơ sở, trong đó có đầu tư, cải tạo 161 trạm y tế và tăng cường kết nối chuyên môn với các bệnh viện.

Theo ông Thượng, một trong những khó khăn hiện nay là nhiều trạm y tế thiếu bác sĩ, thậm chí có nơi chỉ có 1-2 bác sĩ, gây khó khăn trong việc tổ chức khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân. Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa ngành y tế với các đơn vị, địa phương trong triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe chưa đồng bộ.

Giám đốc Sở Y tế cho biết, thành phố đã có chủ trương hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, ngoài nguồn kinh phí, vấn đề quan trọng là phải tổ chức, vận động để người dân thực sự đến các cơ sở y tế khám và được quản lý sức khỏe liên tục.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Phước Sáng

"Thời gian qua, Sở Y tế đã tham mưu UBND TPHCM triển khai 161 dự án cải tạo, nâng cấp trạm y tế, mua sắm trang thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin. Ngành y tế cũng tăng cường kết nối chuyên môn giữa các bệnh viện và trạm y tế, tổ chức hỗ trợ trực tiếp để nâng cao năng lực khám chữa bệnh tại tuyến cơ sở", ông Tăng Chí Thương thông tin.

Lãnh đạo Sở Y tế cũng nhấn mạnh, khi đã có nhân lực và trang thiết bị, ngành y tế vẫn cần sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương để vận động, đưa người dân đến khám tại các cơ sở y tế gần nơi sinh sống.

Bác sĩ mới về trạm y tế TPHCM được thưởng thu hút tới 424,8 triệu đồng Sáng 30/10, tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TPHCM chính thức biểu quyết thông qua nghị quyết về thu hút, hỗ trợ, phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn, áp dụng đến hết năm 2030. Theo đó, nhân lực tuyển lần đầu vào Trung tâm Cấp cứu 115 và bác sĩ tuyển lần đầu vào trạm y tế được hỗ trợ một lần từ 30 đến 80 lần mức lương tối thiểu tháng vùng I (mức cao nhất khoảng 424,8 triệu đồng), cam kết công tác tối thiểu 60 tháng, vi phạm phải hoàn trả. Chính sách tại trạm y tế chỉ áp dụng với trạm còn dưới 5 bác sĩ. Về hỗ trợ hằng tháng, nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 và bác sĩ trạm y tế nhận 3 triệu đồng/người; mức này nhân hệ số 1,2 tại xã đảo Thạnh An và 1,5 tại Côn Đảo. Nhân lực y tế làm việc thường xuyên tại Côn Đảo được hỗ trợ 5 đến 10 triệu đồng; người được bố trí từ đất liền ra đảo nhận 12 đến 30 triệu đồng, kèm hỗ trợ tiền thuê nhà bằng 1,2 lần lương tối thiểu vùng I. Kinh phí do ngân sách TPHCM bảo đảm; phần đã tạm tính giai đoạn 2027-2030 khoảng 280,31 tỷ đồng.

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