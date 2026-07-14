Chiều 14/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải và Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo quyết định số 219-QĐNS/TW ngày 11/7 của Ban Bí thư, Trung tướng Đinh Văn Nơi (50 tuổi, quê TP Cần Thơ), ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03, Bộ Công an) thôi tham gia Đảng ủy Công an Trung ương.

Ông được điều động, chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời được phân công kiêm giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc.

Ông Đinh Văn Nơi (bên phải) nhận quyết định. Ảnh: CTV

Trung tướng Đinh Văn Nơi có trình độ tiến sĩ chuyên ngành An ninh và trật tự xã hội. Ông từng đảm nhiệm cương vị Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ trước khi được điều động giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang vào tháng 6/2020.

Đến tháng 9/2022, ông được Bộ Công an điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Tháng 1/2023, ông được thăng quân hàm Thiếu tướng.

Tháng 8/2024, ông được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03). Đến tháng 7/2025, ông được thăng quân hàm Trung tướng.

Ông Đinh Văn Nơi (đứng giữa) nhận hoa chúc mừng. Ảnh: CTV

Trong quá trình công tác, Trung tướng Đinh Văn Nơi từng trực tiếp chỉ đạo điều tra, triệt phá nhiều chuyên án lớn.