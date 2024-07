Chiều 18/7, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi (Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh) đã trao giấy khen cho Đại uý Đinh Việt Hưng (cán bộ Công an xã Minh Châu, Công an huyện Vân Đồn), anh Nguyễn Chí Tứ và anh Đinh Văn Thịnh (cùng trú huyện Vân Đồn) về thành tích xuất sắc, dũng cảm cứu 3 du khách đuối nước trên biển thuộc khu vực xã Minh Châu, huyện Vân Đồn ngày 14/7.

Trao đổi với VietNamNet, Đại úy Đinh Việt Hưng cho biết, trước nay chỉ đọc báo và các kênh truyền thông về tấm gương của đồng chí, đồng đội cứu người và nghĩ nếu bản thân vào trường hợp đó cũng sẽ làm như vậy.

Đại úy Đinh Việt Hưng (ngoài cùng bên phải) được Thiếu tướng Đinh Văn Nơi trao giấy khen

"Nếu trong trường hợp cứu người đuối nước, thì nên nhanh trí chuẩn bị áo phao hoặc vật dụng nổi để đảm bảo an toàn cho cả bản thân và nạn nhân. Tôi nghĩ hành động của mình không có gì nổi trội vì ai trong trường hợp khẩn cấp đó cũng sẽ hành động như tôi. Được trao tặng giấy khen, tôi rất bất ngờ và vui mừng vì hành động nhỏ của mình cũng lan tỏa tích cực cho xã hội", Đại úy Đinh Việt Hưng cho biết.

Trước đó vào khoảng 17h ngày 14/7, khi đang tuần tra đảm bảo an ninh trật tự mùa du lịch hè, Đại úy Hưng nghe tiếng người dân kêu cứu vì nhóm du khách bị đuối nước. Ngay lập tức, Đại úy Hưng cùng anh Nguyễn Chí Tứ (người dân địa phương) và anh Đinh Văn Thịnh (khách du lịch) lao nhanh ra khu vực 3 du khách đang chới với để ứng cứu.

Lúc này, do có kinh nghiệm về cứu hộ, Đại úy Hưng mang theo chiếc phao, bơi hàng chục mét ra chỗ nam du khách Phạm Trung Hùng để ứng cứu.

3 du khách được Đại úy Đinh Việt Hưng cùng 2 người dân cứu. Ảnh cắt từ clip

Cùng lúc đó, hai nạn nhân còn lại gần bờ hơn cũng được anh Tứ và anh Thịnh ứng cứu kịp thời. Sau khi đưa được lên bờ, Đại úy Hưng cùng người dân đã vác nạn nhân trên vai rồi chạy để đẩy nước ra khỏi miệng. Sau nhiều lần như vậy, nạn nhân đã có dấu hiệu tỉnh lại.

Ba du khách được cứu sống là anh Phạm Trung Hùng, anh Nguyễn Thế Thắng và chị Nguyễn Phương Thảo (cùng ở TP Hạ Long).