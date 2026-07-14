Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự cuộc làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những dư địa, tiềm năng, lợi thế; nhận diện những khó khăn, vướng mắc, thách thức đang đặt ra và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm để đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số; xác định rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp cụ thể để triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài.

Lãnh đạo các bộ, cơ quan cho ý kiến cụ thể về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH và những đề xuất, kiến nghị của tỉnh về cơ chế đặc thù thúc đẩy phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch, dịch vụ; sớm khởi công Dự án đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; xây dựng các tuyến kè bảo vệ bờ sông, suối biên giới, nghiên cứu triển khai dự án khắc phục, xử lý tình trạng ngập, úng khu vực ven sông Hồng, khu vực trung tâm tỉnh Lào Cai và vùng phụ cận...

Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, những kết quả quan trọng bước đầu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đạt được thời gian qua. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lào Cai quyết tâm tăng trưởng từ 10,5-11%

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc làm việc, tỉnh Lào Cai sau sáp nhập có quy mô diện tích tự nhiên gần 13.200 km² (đứng thứ 8 cả nước); dân số khoảng 1,8 triệu người (đứng thứ 26/34) với 33 dân tộc (57,6% dân số).

Đây là địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu, trung tâm của vùng Trung du, miền núi phía bắc; là "phên dậu", "cửa ngõ" trên tuyến hành lang kinh tế huyết mạch Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; cầu nối giao thương giữa Việt Nam và ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc; hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển thành cực tăng trưởng của vùng, nhất là về kinh tế cửa khẩu, logistics, công nghiệp khai khoáng, nông nghiệp sinh thái, lâm nghiệp, du lịch...

Với quy mô kinh tế chiếm khoảng 1,1% GDP cả nước, tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Lào Cai đạt 9,01%, cao hơn bình quân chung cả nước (8,18%). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, trong đó khu vực công nghiệp giữ vai trò là động lực chính (tăng 12,1%).

Các ngành, lĩnh vực chủ yếu duy trì đà tăng trưởng tốt: chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) đạt trên 34,4 nghìn tỷ đồng, tăng 9,12% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13%; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 35,4%; du lịch đạt doanh thu trên 25,3 nghìn tỷ đồng; đón gần 6,75 triệu lượt khách, tăng 35,1%.

Thu ngân sách nhà nước cao nhất từ trước đến nay, ước trên 11 nghìn tỷ đồng, tăng 21,3%, đạt 63,1% dự toán Trung ương giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 47,2% kế hoạch (đứng thứ 5/34), cao hơn bình quân cả nước (35,5%).

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản vận hành ổn định, thông suốt. Tỉnh tích cực triển khai Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, không có nhiệm vụ quá hạn, Lào Cai là một trong những tỉnh có tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ do Trung ương giao cao nhất cả nước.

Cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện. Trong 6 tháng đầu năm, Lào Cai cấp mới chủ trương đầu tư 21 dự án (tăng 31,25%), với tổng vốn đăng ký đạt 15.383 tỷ đồng, tăng 3,4 lần; đã chỉ đạo thí điểm hỗ trợ nhà đầu tư hoàn tất thủ tục đề xuất cấp chủ trương đầu tư trong vòng 30 ngày và thực hiện cấp chủ trương đầu tư dưới 10 ngày làm việc; thực hiện cắt giảm 40% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; cắt giảm, bãi bỏ 68,6% thủ tục hành chính, ước tiết kiệm gần 100 tỷ đồng chi phí tuân thủ; tỉ lệ giải quyết thủ tục hành chính trước và đúng hạn duy trì trên 98%.

Tỉnh đã có phương án xử lý, tháo gỡ vướng mắc đối với 400/651 dự án tồn đọng kéo dài (61,4%); nhiều dự án có kết quả tích cực sau xử lý; phối hợp đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; triển khai đúng tiến độ 4 trường nội trú liên cấp khởi công trong năm 2025 (xong trước ngày 30/8 năm nay); chuẩn bị khởi công 4 trường còn lại trong tháng 7.

Tỉnh hoàn thành sớm điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chú trọng phát triển nhà ở cho người dân, phấn đấu hoàn thành 1.200 nhà ở xã hội trong năm 2026; đang chỉ đạo rà soát quỹ đất sạch, ưu tiên đầu tư, khởi công ít nhất 1 dự án nhà ở cho thuê trong quý 4.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục đào tạo, việc làm tiếp tục được quan tâm. Tỉnh là một trong 6 địa phương đầu tiên cả nước triển khai khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân, đến 30/6/2026 đạt 52,68% dân số. Tỉnh cũng quyết liệt triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm (57/99 xã, phường cơ bản đạt "không ma túy", phấn đấu hoàn thành 100% trong tháng 10); công tác dân tộc, tôn giáo được chú trọng; các hoạt động đối ngoại, hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa với các địa phương biên giới nước bạn được đẩy mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy cho biết tỉnh cam kết quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2026, tăng trưởng từ 10,5-11%, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Lào Cai phải nỗ lực gấp đôi các tỉnh khác

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, những kết quả quan trọng bước đầu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đạt được trong thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, thách thức. Quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn (đứng thứ 25/34 địa phương), xuất phát điểm thấp, nội lực còn hạn chế. GRDP 6 tháng thấp hơn kịch bản đề ra và đứng 15/34 cả nước, là thách thức rất lớn để đạt mục tiêu cả năm (10,1%). Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ các ngành còn chậm.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng mới đạt 22,8 nghìn tỷ đồng (25,3% mục tiêu). Thu hút đầu tư FDI còn hạn chế (6 tháng đứng thứ 30/34); chưa thu hút được các dự án quy mô lớn, các doanh nghiệp công nghệ cao trong các lĩnh vực trọng điểm.

Hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, liên xã, hạ tầng số, điện, viễn thông còn chưa đồng bộ, hiện đại, bao phủ toàn diện. Việc triển khai một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án tồn đọng còn là "điểm nghẽn".

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh còn bất cập. Chất lượng giáo dục toàn diện có mặt còn hạn chế. Giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tình hình an ninh chính trị, an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai, bão lũ ngày càng cực đoan tác động mạnh.

Thủ tướng đề nghị Lào Cai tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Về quan điểm thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2; 10 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; các nghị quyết của Chính phủ (Nghị quyết số 109 ngày 16/4 cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và Kết luận số 18 của Trung ương; Nghị quyết số 180 ngày 6/7 về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương 6 tháng đầu năm; Nghị quyết 168 ngày 27/6 cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại; Nghị quyết số 169 về mục tiêu tăng trưởng của các địa phương năm 2026 và giai đoạn 2026-2030) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I.

Nhấn mạnh các tỉnh, thành phố cần quyết tâm cao nhất đạt mục tiêu của từng địa phương, thành công của mỗi địa phương sẽ đóng góp vào kết quả phát triển KTXH của cả nước, Thủ tướng cho rằng việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số đang là thách thức lớn đối với tỉnh miền núi như Lào Cai (mục tiêu kế hoạch là 10,1%).

Thủ tướng nêu rõ, để đạt mục tiêu này, phải có những đột phá rất mạnh trong tư duy và hành động, suy nghĩ, tìm tòi để biến những lợi thế của Lào Cai thành nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Lào Cai cần cụ thể hóa rất rõ chương trình hành động của tỉnh, phân công các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, từ từng sở, ngành xuyên suốt tới tận xã, phường.

"Lào Cai muốn tăng trưởng bền vững, thu ngân sách ổn định thì bắt buộc phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ hơn nữa, tăng tỉ trọng của công nghiệp, thương mại, dịch vụ… Phải nỗ lực gấp đôi các tỉnh khác trong triển khai các dự án đầu tư công và quyết tâm xử lý các dự án tồn đọng", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng chỉ đạo cụ thể các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu nội dung kiến nghị của tỉnh Lào Cai. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khai thác tối đa hiệu quả những nguồn lực có sẵn và tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng

Về những giải pháp, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng cơ bản thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp theo báo cáo của tỉnh, ý kiến của các đại biểu và đề nghị tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống, khai thác tối đa hiệu quả những nguồn lực có sẵn trong tay; đồng thời tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển dựa trên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường kinh doanh... và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tập trung rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng; xây dựng kịch bản, nhiệm vụ đối với từng ngành, từng lĩnh vực theo tháng, theo quý, trong đó nhận diện rõ những dư địa còn tiềm năng phát triển, các động lực tăng trưởng mới, các ngành kinh tế mũi nhọn cần tập trung khai thác như kinh tế cửa khẩu, công nghiệp chế biến sâu, khai khoáng, nông nghiệp sinh thái, lâm nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng… để tạo ra giá trị và hiệu quả cao hơn.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang các ngành kinh tế động lực. Phát triển công nghiệp theo hướng xanh, công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, chế biến sâu gắn với vùng nguyên liệu tập trung. Tập trung phát triển kinh tế biên mậu, đưa tỉnh trở thành trung tâm logistics thông minh, hiện đại (Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai). Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa tỉnh trở thành trung tâm du lịch của vùng và cả nước dựa trên hạ tầng hiện đại, sản phẩm du lịch đặc trưng và các khu du lịch trọng điểm. Phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn, chuỗi giá trị cao; phát triển các sản phẩm chủ lực gắn với du lịch, dịch vụ, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng.

Thứ ba, quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt 100% (giải ngân vốn ngân sách Trung ương 6 tháng đầu năm mới đạt 19,5%); đánh giá tiến độ theo tháng, quý và bố trí lại cán bộ không đáp ứng yêu cầu công việc; kiên quyết điều chuyển vốn chậm sang dự án giải ngân tốt. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và quyết liệt giải ngân số vốn kéo dài sang năm 2026. Chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tiếp nhận, phân bổ và triển khai ngay các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 sau khi được Trung ương giao vốn.

Vừa qua, Chính phủ đã thống nhất chủ trương nghiên cứu phương án tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia hiện nay thành một chương trình chung và đẩy mạnh phân cấp cho địa phương để tránh lãng phí nguồn lực và đầu tư không đúng nhu cầu của địa phương; Thủ tướng đề nghị tỉnh tích cực đóng góp ý kiến và triển khai thực hiện hiệu quả.

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan Trung ương để tháo gỡ các rào cản, điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, nhất là những quy định chồng chéo, chưa đồng bộ. "Điều kiện càng khó khăn thì thủ tục hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực thực thi của các sở ngành, chính quyền càng phải được quan tâm; cạnh tranh bằng thủ tục thông thoáng, minh bạch và tạo điều kiện hỗ trợ thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thì sẽ thu hút được đầu tư", Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng kết luận cuộc làm việc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thứ năm, rà soát và triển khai thực hiện hiệu quả, đồng bộ Quy hoạch tỉnh (đã phê duyệt tháng 4), đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 2 con số và phù hợp với quy hoạch vùng. Tập trung hoàn thiện quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch các khu công nghiệp, quy hoạch các khu du lịch Y Tý, hồ Thác Bà… làm cơ sở huy động vốn đầu tư.

Thứ sáu, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng KTXH đồng bộ và hiện đại, có tính liên kết, nhất là hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh, liên vùng, quốc tế, hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, hạ tầng công nghệ... Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh và các dự án trọng điểm quốc gia, nhất là về khâu giải phóng mặt bằng như đề án thí điểm xây dựng mô hình mới về Khu hợp tác kinh tế qua biên giới, Đề án xây dựng cửa khẩu thông minh, dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai… Hoàn thiện quy hoạch cảng hàng không Sa Pa và làm việc với các bộ, ngành để kiến nghị đề xuất cơ chế, chính sách đột phá thu hút đầu tư để có thể đẩy nhanh tiến độ dự án này. Làm tốt công tác bảo vệ, phát triển rừng và quản lý chặt chẽ việc cấp phép, khai thác khoáng sản.

Thứ bảy, tiếp tục tinh gọn bộ máy, bảo đảm vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp theo Kết luận số 64-KL/TW ngày 1/7 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Rà soát, đề xuất phương án sắp xếp các xã, phường nếu cần thiết trên cơ sở thực tiễn của Lào Cai và quy định của pháp luật; rà soát đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở để bố trí, sắp xếp phù hợp; đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, quản lý, sử dụng tài sản công, trụ sở dôi dư.

Thứ tám, tập trung tạo đột phá trong triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; xử lý triệt để các điểm lõm sóng, thiếu điện; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí và bảo đảm an toàn, an ninh; phát triển các sản phẩm công nghệ chiến lược cụ thể phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển các ngành kinh tế. Đồng thời, triển khai quyết liệt Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

Thứ chín, bảo đảm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, dân tộc, tôn giáo, nhất là hỗ trợ đồng bào dân tộc thoát nghèo, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, bảo đảm các dịch vụ thiết yếu...

Chuẩn bị tốt cho năm học mới 2026-2027; bảo đảm hoàn thành, đưa vào hoạt động 4 trường phổ thông nội trú liên cấp đợt 1 (khởi công trong năm 2025); làm tốt việc sắp xếp các cơ sở y tế, giáo dục. Quán triệt và triển khai đồng bộ chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chính phủ về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Thực hiện khẩn trương, hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Tổ chức tốt các hoạt động tri ân và thực hiện chính sách đối với người có công, thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ… nhân ngày 27/7.

Thứ mười, chú trọng củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quản lý đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Tăng cường hợp tác kinh tế và phát triển kinh tế cửa khẩu an toàn, an ninh, kỷ cương.

Tiếp tục phát huy sự chủ động, sáng tạo, quyết liệt của tỉnh trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tiếp tục xây dựng Đảng bộ, chính quyền tỉnh đoàn kết, gương mẫu, trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Thủ tướng chỉ đạo cụ thể các bộ, cơ quan, địa phương nghiên cứu nội dung kiến nghị của tỉnh Lào Cai, phối hợp chặt chẽ để xử lý và chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Theo VGP