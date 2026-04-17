Ngày 17/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn, làm việc tại Đồn Biên phòng Cà Xèng (Quảng Trị) về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và xây dựng lực lượng.

Báo cáo tại buổi làm việc, Trung tá Hoàng Công Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cà Xèng cho biết, từ ngày 1/7/2025, sau khi thực hiện hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp, đơn vị được giao quản lý 34,175km đường biên giới với 7 mốc quốc giới, thuộc địa bàn hai xã Kim Điền và Kim Phú, gồm 39 thôn, bản. Dân cư chủ yếu là người Kinh và dân tộc Chứt, trong đó đồng bào Chứt chiếm khoảng 20%.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm việc tại Đồn Biên phòng Cà Xèng

Đơn vị đã tăng cường bám, nắm địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc phát sinh, không để xảy ra điểm nóng, không để bị động, bất ngờ.

Công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới được duy trì nghiêm túc. Các kế hoạch tuần tra song phương, kiểm tra hệ thống mốc giới, biển báo được triển khai chặt chẽ, chưa phát hiện vi phạm.

Song song nhiệm vụ bảo vệ biên giới, Đồn Biên phòng Cà Xèng phối hợp với địa phương xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần giữ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Vũ Trung Kiên ghi nhận, biểu dương nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đặc biệt khi đơn vị vừa ổn định tại vị trí mới. Ông yêu cầu đơn vị tiếp tục xây dựng cảnh quan, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội, phấn đấu sau 6 tháng có chuyển biến rõ nét.

Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cũng yêu cầu đơn vị chủ động tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc hệ thống đường biên, mốc giới; xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, nâng cao bản lĩnh, tinh thần đoàn kết; tăng cường quản lý kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy.

Bên cạnh đó, đơn vị cần triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới; củng cố phối hợp với chính quyền địa phương, tích cực giúp dân phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh đối ngoại biên phòng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, phát triển.

Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã dâng hương tại Di tích lịch sử Đèo Đá Đẽo, Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ; đồng thời làm việc với Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị để kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.