Chiều nay, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị bàn giao chức vụ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP).

Thủ tướng đã có quyết định bổ nhiệm Trung tướng Lê Đức Thái (vừa được Chủ tịch nước thăng quân hàm Thượng tướng), Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Trung Kiên (vừa được Chủ tịch nước thăng quân hàm Trung tướng), Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam giữ chức Tư lệnh BĐBP.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Thượng tướng Lê Đức Thái và Trung tướng Vũ Trung Kiên.

Đại tướng Phan Văn Giang và lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Thượng tướng Lê Đức Thái và Trung tướng Vũ Trung Kiên. Ảnh: QĐND

Việc bổ nhiệm Thượng tướng Lê Đức Thái giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Vũ Trung Kiên giữ chức Tư lệnh BĐBP thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với hai tướng lĩnh và tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP, Cảnh sát biển Việt Nam.

Để lực lượng BĐBP hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Trung tướng Vũ Trung Kiên trên cương vị mới, tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả, thành tích mà lực lượng BĐBP đã đạt được trong thời gian qua, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ.

Tư lệnh BĐBP cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia...

Bộ trưởng Quốc phòng cũng yêu cầu Bộ tư lệnh BĐBP thường xuyên nắm chắc địa bàn, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, không để bị động, bất ngờ. Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, cần kiên quyết, kiên trì đấu tranh, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, biển, đảo.

Lực lượng BĐBP phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, mấu chốt là "thế trận lòng dân" ở khu vực biên giới vững chắc.

Bộ tư lệnh BĐBP tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các quân khu; chỉ đạo kiểm tra, rút kinh nghiệm, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh...

Lực lượng BĐBP cần thường xuyên cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, quản lý, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia; thực hiện tốt vai trò chủ trì duy trì an ninh trật tự ở khu vực biên giới theo quy định của pháp luật.