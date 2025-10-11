Theo thông tin từ Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay số mở thưởng lần thứ 209 của loại hình xổ số tự chọn Lotto 5/35 diễn ra vào trưa nay (11/10), Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có 1 vé số đã trúng giải độc đắc trị giá 10.208.253.500 đồng (hơn 10,2 tỷ đồng).

Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 209 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào hôm nay là 02 - 18 - 19 - 29 - 32 và số đặc biệt là 07.

Vietlott tìm thấy khách hàng trúng độc đắc Lotto 5/35. Ảnh: Vietlott

Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC, vị khách hàng may mắn trúng giải độc đắc Lotto 5/35 này sẽ phải đóng thuế thu nhập cá nhân 10%. Như vậy, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân, số tiền mà người này nhận về là gần 9,2 tỷ đồng.

Ngoài giải độc đắc trị giá hơn 10,2 tỷ đồng, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 209 của loại hình xổ số Lotto 5/35 diễn ra vào hôm nay, Vietlott còn tìm được 6 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 5 triệu đồng, 69 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 194 người trúng giải tư với trị giá 100.000 đồng/giải, 1.886 người trúng giải năm trị giá 30.000 đồng/giải và 14.073 người trúng giải khuyến khích trị giá 10.000 đồng/giải.