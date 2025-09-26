Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM đang mở rộng điều tra vụ “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” nói trên.

Theo thông tin ban đầu, ngày 3/8, ông Lê Văn T. (55 tuổi, ngụ TPHCM) nhận được điện thoại lạ của một người xưng là nhân viên điện lực. Người này hướng dẫn ông T. cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng EVN PSC.

Đối tượng Lê Đinh Thi. Ảnh: CA

Tuy nhiên, sau khi xác thực khuôn mặt theo hướng dẫn của ứng dụng, ông T. tá hoả khi phát hiện bị mất số tiền 2,25 tỷ đồng trong tài khoản.

Sau khi tiếp nhận trình báo của ông T., Phòng Cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra. Công an xác định, số tiền từ tài khoản của ông T. đã được chuyển vào tài khoản của một người tên là Lê Đinh Thi (23 tuổi, quê Gia Lai, ngụ phường An Hội Đông, TPHCM).

Công an tiến hành đưa Thi về làm việc. Thi khai, bị các đối tượng lạ dụ dỗ đi làm “việc nhẹ lương cao” tại khu vực biên giới và hứa hẹn mức thu nhập 1.200 USD/tháng. Thi được giao nhiêm vụ, gọi điện giả nhân viên điện lực để dụ dỗ người khác cài đặt ứng dụng giả mạo, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an đề nghị các bị hại liên quan đến đối tượng Thi và ổ nhóm nói trên, nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để phối hợp điều tra, xử lý.

Thông qua vụ việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự nhấn mạnh, các chiêu trò “việc nhẹ lương cao” thực chất là bẫy lừa đảo. Đối tượng lợi dụng sự hám lợi và thiếu hiểu biết để chiếm đoạt tài sản.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân nhằm tránh trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo trên mạng xã hội, thông qua mạng viễn thông, như: không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu, xác thực khuôn mặt/vân tay theo yêu cầu người lạ; không cài đặt ứng dụng, click link không rõ nguồn gốc; chỉ tải ứng dụng từ App Store hoặc Google Play; cảnh giác với những lời hứa “việc nhẹ lương cao”… Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân ngay lập tức trình báo tại cơ quan công an gần nhất.