"Đóng quân" ở thị trấn nghỉ dưỡng đắt đỏ

World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha - Cristiano Ronaldo. Bởi vậy, mọi thông tin liên quan đến nơi tập luyện, lưu trú, hành trình di chuyển, lịch thi đấu của anh và đồng đội đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ và truyền thông quốc tế.

Tuần qua, hình ảnh Cristiano Ronaldo cùng đồng đội tuyển Bồ Đào Nha xuất hiện tại bờ biển bang Florida, Mỹ gây sốt trên truyền thông. Lập tức, địa điểm nam cầu thủ xuất hiện được nhiều người hâm mộ khắp thế giới tìm kiếm.

Siêu sao người Bồ Đào Nha đăng ảnh chụp tại bãi biển Palm Beach cạnh khu nghỉ Four Seasons Resort Palm Beach. Ảnh: Cristiano

Được biết, địa điểm này là bãi biển ở Palm Beach - nơi nghỉ dưỡng quen thuộc với giới thượng lưu của Mỹ từ đầu thế kỷ 20 tới nay. Cẩm nang Forbes Travel Guide gọi đây là một trong những nơi nghỉ dưỡng quyến rũ và nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Nằm ven Đại Tây Dương ở phía đông bang Florida, khu vực này sở hữu những bãi cát trắng mịn trải dài, làn nước xanh ngọc cùng khí hậu ấm áp gần như quanh năm.

Palm Beach quy tụ hàng loạt khu nghỉ dưỡng 5 sao, sân golf đẳng cấp, bến du thuyền, trung tâm mua sắm xa xỉ, các dinh thự ven biển siêu đắt đỏ... Nơi đây có những sân bóng, bãi biển lý tưởng cho tuyển thủ Bồ Đào Nha luyện tập.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp ven biển Four Seasons Resort Palm Beach. Ảnh: Agoda

Lưu trú trong khách sạn cao cấp

Tại World Cup 2026, theo PortuGOA, Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội tuyển Bồ Đào Nha lưu trú ở khu nghỉ dưỡng 5 sao ven biển Palm Beach - Four Seasons Resort Palm Beach. Đây là một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất tại bang Florida, Mỹ.

Trong các giải đấu lớn, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha thường ưu tiên những cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn cao, điều kiện tốt, đảm bảo an ninh, sự riêng tư cho các cầu thủ.

Theo cẩm nang nổi tiếng Forbes Travel Guide, Four Seasons Resort Palm Beach có 28 năm liên tiếp nhận giải thưởng "Khách sạn 5 sao" danh giá và là khu nghỉ dưỡng duy nhất tại Palm Beach đạt chuẩn Forbes. Các chuyên gia của Forbes Travel Guide kiểm định ẩn danh, đánh giá các cơ sở lưu trú dựa trên hàng trăm tiêu chuẩn khắt khe, với trọng tâm là dịch vụ xuất sắc.

Khu nghỉ thu hút rất đông du khách mỗi năm. Ảnh: Four Seasons Resort Palm Beach

Khu nghỉ sở hữu 207 phòng, trong đó nhiều phòng có ban công riêng với tầm nhìn trực diện ra Đại Tây Dương. Các phòng được thiết kế bởi nhà thiết kế nội thất nổi tiếng Martin Brudnizki, kết hợp giữa phong cách sang trọng, hiện đại và tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp thiên nhiên.

Hạng phòng cao cấp nhất ở đây có diện tích lên tới gần 170m2, có thể đón tối đa 6 người lớn.

Giá phòng dao động từ khoảng 1.000 đến hơn 8.500 Euro mỗi đêm tùy hạng phòng và thời điểm (tương đương khoảng 30 triệu đến gần 260 triệu đồng).

Hạng phòng cao cấp của khách sạn. Ảnh: Four Seasons Resort Palm Beach

Khu nghỉ có các nhà hàng được đánh giá cao, do đầu bếp nổi tiếng thế giới phụ trách. Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng còn sở hữu 2 hồ bơi nước nóng riêng biệt dành cho người lớn và gia đình, khu spa và tiệm tóc đạt chuẩn 5 sao, phòng trò chơi dành cho thanh thiếu niên, chương trình chăm sóc trẻ nhỏ...

Các nhà hàng tại khách sạn. Ảnh: Four Seasons Resort Palm Beach

Cristiano Ronaldo và đồng đội tuyển Bồ Đào Nha tập luyện tại Gardens North County District Park, một trong những tổ hợp sân bóng đá được đánh giá hàng đầu nước Mỹ. Trung tâm này nằm cách khách sạn khoảng 30km.

Sau trận hòa CHDC Congo, Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Uzbekistan lúc 0h00 ngày 24/6.