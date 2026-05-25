Mũ tắm (chụp tóc) là món đồ thường được các khách sạn chuẩn bị sẵn trong phòng tắm cho du khách. Ngoài công dụng bọc kín tóc, không để chúng bị ướt khi tắm, chiếc mũ nilon này còn có nhiều công dụng hữu ích.

Theo tạp chí Reader’s Digest, du khách có thể tận dụng chiếc mũ nilon có khả năng co giãn này để bọc giày, dép bẩn trước khi xếp vào túi/vali đựng hành lý. Đây là bao bì "miễn phí" vừa nhẹ vừa tiện dụng. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Applied Microbiology cho thấy, dưới đế giày có hàng triệu hạt vi khuẩn, bao gồm cả chất thải. Vì vậy, bọc giày trong mũ tắm có thể giúp quần áo không bị bẩn hoặc nhiễm khuẩn.

Mũ tắm còn có thể dùng để đựng quần áo bị ướt sau khi tắm ở bãi biển, hồ bơi, tránh lan ẩm ướt sang đồ dùng, quần áo khác.

Theo nhiều nghiên cứu, điều khiển tivi, điều hòa là những món đồ chứa nhiều vi khuẩn có hại như: vi khuẩn gây nhiễm trùng đường hô hấp, đường tiêu hóa, chủng E.coli gây bệnh tiêu chảy. Những vật dụng này thường được phục vụ phòng dọn dẹp lau qua bằng khăn vải, hiếm khi được vệ sinh đúng cách và kỹ càng trong khi tần suất sử dụng của khách lại cao.

Theo Travel + Leisure, du khách có thể dùng chính mũ tắm nilon để bọc điều khiển trước khi sử dụng để tránh tiếp xúc trực tiếp.

Mang mũ tắm nilon về nhà, những gia đình có trẻ nhỏ có thể dùng chúng để lót khay, bát pha màu khi vẽ hoặc làm đồ thủ công. Sau khi sử dụng, bạn chỉ cần vất bỏ mũ tắm đi mà không cần phải rửa hay lau chùi.

Mũ tắm còn có thể tận dụng trong nấu nướng như che bột bánh mì trong giai đoạn ủ. Bột cần môi trường ấm, ẩm để nở tốt và mũ tắm là công cụ hoàn hảo để thực hiện điều này. Mũ tắm chưa sử dụng còn có thể tận dụng để đậy thức ăn thừa như kéo căng mũ tắm và phủ lên tô salad đang ăn dở.

Tạp chí tạp chí Reader’s Digest cũng gợi ý, dầu gội khách sạn có thể mang về dùng để vệ sinh cọ trang điểm; bàn chải đánh răng miễn phí có thể dùng để cọ trang sức, đường ron gạch hoặc những chi tiết nhỏ cần chà kĩ.

Du khách thậm chí có thể mang bông tẩy trang và tăm bông khách sạn để sẵn trong ô tô, dùng lau các ngóc ngách khó vệ sinh. Chỉ cần một chút sáng tạo, công dụng của những món đồ này gần như là vô hạn.