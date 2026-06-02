Những căn phòng có cửa sổ lớn để nhìn thấy phong cảnh đẹp hay sự sôi động của thành phố được nhiều du khách ưa chuộng. Thế nhưng, cũng có những người duy trì thói quen kéo kín rèm cửa ngay khi nhận phòng khách sạn, trước cả khi kiểm tra phòng, mở vali hay thay đồ.

Không ít tiếp viên hàng không hay những tín đồ du lịch cũng xem đây là việc cần làm khi vừa nhận phòng khách sạn.

Đảm bảo sự riêng tư và an toàn

Sự riêng tư là ưu tiên hàng đầu đối với bất kỳ khách sạn nào. Rèm cửa giúp ngăn người ngoài nhìn trộm vào phòng, đặc biệt là vào ban đêm, khi đèn bên trong phòng vẫn bật.

Ở các đô thị đông đúc hoặc khách sạn có cửa kính lớn, phòng nghỉ đôi khi có thể bị nhìn thấy từ các tòa nhà đối diện, hồ bơi hoặc hành lang bên ngoài nếu mở rèm.

Aaron Bond, một vệ sĩ và điều tra viên tại Bond Rees (công ty thám tử tư nhân có tiếng tại Anh), đã giải thích lý do vì sao du khách nên kéo rèm khi ở khách sạn trên The Express. Theo ông, nếu mở rèm, du khách có thể bị người ở các tòa nhà hoặc phòng đối diện quan sát, nắm bắt được thói quen sinh hoạt, giờ giấc di chuyển, số lượng người trong phòng, tài sản, vị trí cất giữ tài sản... dẫn đến nguy cơ bị đột nhập trộm cắp.

Aaron cũng khuyên du khách không nên nói to về kế hoạch của mình ở nơi công cộng, vì điều đó có thể giúp kẻ trộm biết khi nào bạn không có mặt trong phòng.

Giảm ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm ánh sáng

Kéo kín rèm cửa cũng giúp du khách hạn chế ánh sáng từ đèn đường, biển quảng cáo lọt vào phòng, từ đó giúp cơ thể dễ ngủ hơn, nhất là với những người vừa di chuyển đường dài hoặc thay đổi múi giờ.

Trong nhiều khách sạn hiện đại, rèm cản sáng gần như trở thành tiêu chuẩn bắt buộc ở các hạng phòng cao cấp.

Theo NDTV Travel, mặc dù chức năng chính của rèm cửa là chắn sáng, đảm bảo sự riêng tư nhưng chúng cũng giúp giảm tiếng ồn từ bên ngoài. Chất liệu vải dày, nhiều lớp hoạt động như một rào cản âm thanh, giảm thiểu sự "quấy rầy" từ giao thông hoặc đường phố nhộn nhịp. Rèm cửa đặc biệt quan trọng đối với các khách sạn nằm ở khu vực đô thị sầm uất.

Rèm cửa có tính năng quan trọng giúp cải thiện sự thoải mái, riêng tư và hiệu quả năng lượng. Ảnh minh họa: Freepik

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng

Việc kéo kín rèm cũng là cách đơn giản để giữ nhiệt độ phòng ổn định, nhất là trong những ngày nắng nóng gay gắt hay lạnh giá.

Ánh nắng chiếu trực tiếp qua cửa kính lớn của phòng khách sạn có thể khiến nhiệt độ phòng tăng cao. Khi nhận phòng, du khách nên kéo kín rèm để điều hòa có thể làm mát nhanh hơn.

Rèm giúp ngăn nhiệt vào mùa hè và giữ ấm vào mùa đông, giảm nhu cầu sử dụng điều hòa hoặc máy sưởi quá mức. Điều này giúp khách sạn tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí vận hành. Nhiều khách sạn khuyến khích khách đóng rèm trước khi rời phòng vào ban ngày nhằm tiết kiệm điện năng và duy trì nhiệt độ mát bên trong.

Về phía khách sạn, rèm cửa còn giúp bảo vệ nội thất khỏi tác động của ánh nắng mặt trời. Việc tiếp xúc lâu dài với tia UV có thể làm phai màu vải, thảm và các vật dụng trong phòng. Rèm cản sáng góp phần duy trì chất lượng, vẻ đẹp của nội thất, đồng thời giảm chi phí bảo trì, thay thế và giúp không gian lưu trú luôn giữ được sự chỉn chu, sang trọng.