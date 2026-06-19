Đội tuyển bóng đá Anh bao trọn 54 phòng tại khách sạn The Inn at Meadowbrook ở Kansas City. Ảnh: Michael Robinson/ The Guardian

Dù không thi đấu bất kỳ trận vòng bảng nào tại Kansas City (Mỹ), đội tuyển Anh vẫn lựa chọn The Inn at Meadowbrook ở thành phố này làm đại bản doanh, trong hành trình chinh phục World Cup 2026.

Ngay từ khi đặt chân đến Kansas City, thầy trò HLV Thomas Tuchel đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người dân địa phương. Sự thân thiện và hiếu khách đặc trưng của vùng Trung Tây nước Mỹ khiến đội tuyển Anh cảm thấy gần gũi.

Đội tuyển Anh được chào đón khi đến khách sạn. Nguồn video: Kctv5

Được biết, quyết định của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) không chỉ dựa trên yếu tố địa lý, thuận tiện đi lại mà còn xuất phát từ mong muốn tạo ra môi trường sinh hoạt ổn định, thoải mái như ở nhà cho các cầu thủ trong suốt giải đấu.

Theo FA, Kansas City nằm ở giữa nước Mỹ, thuận lợi cho việc di chuyển tới các địa điểm thi đấu, là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Thành phố này giúp giảm đáng kể thời gian di chuyển đến các địa điểm thi đấu trên khắp nước Mỹ, theo The Guardian.

Bên cạnh đó, FA tin rằng việc duy trì một đại bản doanh cố định mang lại lợi thế đáng kể so với việc liên tục thay đổi nơi lưu trú theo từng vòng đấu. Các thành viên ban huấn luyện và đội ngũ hậu cần không phải thường xuyên vận chuyển trang thiết bị từ địa điểm này sang địa điểm khác, giúp giảm áp lực về cả thể chất lẫn tinh thần.

Khách sạn 4 sao The Inn at Meadowbrook nằm cạnh công viên Meadowbrook Park, với 54 phòng được dành riêng cho toàn đội. Đây là một trong những khách sạn được đánh giá rất cao trong khu vực, nổi bật với không gian nghỉ dưỡng yên tĩnh, thiết kế sang trọng và vị trí sát công viên tự nhiên rộng lớn.

Khung cảnh nhìn trên cao xung quanh khách sạn. Ảnh: The Inn at Meadowbrook

Khuôn viên khách sạn có nhiều không gian ngoài trời để thư giãn, cùng sân chơi bóng rổ được lắp đặt riêng theo yêu cầu của đội tuyển. Ngoài các khu vực sinh hoạt chung để theo dõi World Cup, khách sạn còn được bố trí khu phục hồi thể lực với phòng xông hơi và không gian thư giãn dành cho cầu thủ sau những buổi tập luyện và thi đấu căng thẳng.

Phòng nghỉ tại The Inn at Meadowbrook mang phong cách đồng quê Anh, ấm cúng, nhiều gỗ và ánh sáng tự nhiên. Không gian thoải mái với vẻ thanh lịch cổ điển, kết hợp cùng nét hiện đại tinh tế trong các nội thất. Theo Tripadvisor, khách sạn được đánh giá gần như tuyệt đối, khoảng 4.9/5 sao trên các nền tảng du lịch.

Tất cả các phòng đều được trang bị nệm cao cấp, ga trải giường được tuyển chọn kỹ lưỡng, khăn tắm mềm mại, mang đến cho bạn cảm giác như ở nhà.





Bên trong phòng nghỉ của các cầu thủ đội tuyển Anh. Ảnh: Michael Robinson/ The Guardian

Khung cảnh bên trong khách sạn. Ảnh: The Inn at Meadowbrook

Một trong những điểm nhấn đặc biệt là những món quà cá nhân được chuẩn bị sẵn trong phòng của từng thành viên đội tuyển. Thủ môn James Trafford cho biết anh bất ngờ khi bước vào phòng và thấy một chiếc iPad trình chiếu những bức ảnh gia đình, trong đó có hình anh và bạn gái.

Trafford còn nhận được một chiếc hộp quà do bạn gái chuẩn bị từ trước với nhiều món đồ nhỏ được đánh dấu để mở theo từng giai đoạn của giải đấu. Trong hộp có mặt nạ chăm sóc da và một bộ Lego mô hình máy kéo - món quà gắn liền với tuổi thơ của thủ thành sinh ra trong gia đình làm nông tại vùng Cumbria.

Nhà hàng trong khuôn viên khách sạn. Ảnh: The Inn at Meadowbrook

Nhà hàng phục vụ ẩm thực Mỹ đương đại. Ảnh: The Inn at Meadowbrook

Trong khi đó, thủ môn số một Jordan Pickford đánh giá bầu không khí trong đội đang ở trạng thái rất tích cực. Pickford tiết lộ anh cũng nhận được một hộp quà từ vợ và các con với những món đồ quen thuộc như ảnh gia đình, thiệp động viên và kẹo Haribo. Theo anh, những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có ý nghĩa rất lớn khi các cầu thủ phải xa nhà trong thời gian dài.

Là người đã đồng hành cùng tuyển Anh qua nhiều giải đấu lớn kể từ World Cup 2018, Pickford hiểu rõ những thách thức trong môi trường tập trung kéo dài. Anh cho rằng bất kỳ giải đấu nào cũng luôn tồn tại những thời điểm khó khăn, khi các cầu thủ có thể cảm thấy áp lực hoặc mệt mỏi vì phải sinh hoạt cùng nhau trong thời gian dài.

Dẫu vậy, thủ môn 32 tuổi tin tưởng HLV Thomas Tuchel đang xây dựng được một tập thể đoàn kết. Theo Pickford, việc duy trì tinh thần gắn kết giữa các thành viên sẽ là yếu tố quan trọng giúp tuyển Anh vượt qua những thử thách trong hành trình hướng tới mục tiêu chinh phục World Cup.