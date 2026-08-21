XEM CLIP:

Tối 20/8, tại Nhà hát Hồ Gươm, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Đảng bộ Chính phủ lần thứ 2, năm 2026.

Tham dự buổi lễ, có ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc thi cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng các tác giả đoạt giải. Ảnh: Thạch Thảo

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết: Việc Đảng bộ Chính phủ tổ chức cuộc thi nghiêm túc, bài bản cho thấy thông điệp "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là công việc của mọi tổ chức đảng, của mọi cán bộ, đảng viên, ở mọi cương vị công tác".

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhìn nhận: Hiện nay, không gian mạng đã trở thành không gian chiến lược thực sự. Điều đáng lo nhất là nguy cơ không chỉ đến từ bên ngoài. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, gắn trực tiếp với việc giữ vững vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, giữ vững chế độ, giữ vững thành quả cách mạng và giữ vững cuộc sống bình yên của nhân dân.

Ông Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thạch Thảo

Ông Trịnh Văn Quyết đánh giá cao và biểu dương Đảng ủy Chính phủ đã tổ chức cuộc thi nghiêm túc, bài bản, có sức lan tỏa; biểu dương các đảng bộ trực thuộc, các bộ, ngành đã hưởng ứng tích cực; trân trọng ghi nhận tâm huyết và trí tuệ của các tác giả, nhóm tác giả.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Đảng bộ Chính phủ gương mẫu, đi đầu, làm gương cho toàn Đảng, đưa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào chương trình công tác hằng năm; gắn với trách nhiệm trực tiếp của người đứng đầu; đưa vào nội dung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên.

“Không thể có chuyện một đảng bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà lại để trận địa tư tưởng của mình bỏ trống”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ.

Cùng với đó, phải lấy “xây” làm gốc, lấy “chống” làm việc thường xuyên, kiên quyết; phải nâng tính chiến đấu và tính kịp thời.

“Trận địa tư tưởng vững chắc nhất không nằm trên trang mạng, cũng không nằm trong các văn bản, mà nằm trong lòng nhân dân”, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

75 tác phẩm được trao giải tại cuộc thi

Ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, cho biết cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi trong toàn Đảng bộ. 100% đảng ủy trực thuộc đã tổ chức triển khai, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia. Cuộc thi còn nhận được sự hưởng ứng của lưu học sinh, sinh viên, cộng đồng người Việt Nam đang học tập, làm việc ở nước ngoài và một số bạn bè quốc tế, qua đó mở rộng sức lan tỏa và tạo dấu ấn tích cực của trong Đảng bộ và xã hội.

Các tác phẩm dự thi phong phú, đa dạng về nội dung, như: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; một số bài thi tập trung khai thác chủ đề về những đột phá chiến lược trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

"Một số đơn vị có số lượng tác phẩm tham gia nổi bật như: Đảng bộ Bộ Xây dựng, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước, Đảng bộ Bộ Tài chính, Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Đảng bộ Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Đoàn Thanh niên Chính phủ", ông Lại Xuân Lâm cho biết.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi Phạm Gia Túc và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến tặng Bằng khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Thạch Thảo

Sức lan tỏa của cuộc thi được thể hiện rõ qua 8.671 tác phẩm dự thi, tăng 4.208 tác phẩm, tương đương 94,3% so với năm 2025. Qua các khâu lựa chọn, thẩm định, sơ loại, Ban Tổ chức đã lựa chọn 578 tác phẩm đủ điều kiện tham gia chấm thi cấp Đảng bộ Chính phủ, thuộc 5 thể loại: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video-clip.

Từ 578 tác phẩm đủ điều kiện chấm thi, Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn 311 tác phẩm vào Vòng Chung khảo; đồng thời lựa chọn 131 tác phẩm tiêu biểu tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương.

Ban tổ chức quyết định công nhận 75 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải, gồm 2 giải Đặc biệt, 6 giải A, 10 giải B, 15 giải C, 21 giải Khuyến khích và 21 giải Chuyên đề; Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tặng Bằng khen cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai và tổ chức.