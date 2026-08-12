Ban tổ chức trao giải A cho tác phẩm truyền hình “Một dải núi sông - Đôi bờ hữu nghị” của nhóm tác giả Báo VietNamNet, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hòa Bình

Chiều 12/8, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Gia Lai năm 2026.

Đây là hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tính đến hết ngày 10/6/2026, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 4.595 tác phẩm thuộc 5 loại hình: Tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video clip. Qua sơ loại tại cơ sở, 1.451 tác phẩm được chọn gửi về cơ quan thường trực cuộc thi cấp tỉnh.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các tác phẩm đã tập trung làm rõ những vấn đề về bảo vệ, vận dụng và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với công tác chính trị, tư tưởng và chuyển đổi số; phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại địa phương.

Nhiều tác giả đầu tư nghiên cứu, gắn lý luận với thực tiễn; trực diện nhận diện, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị, nhất là trên không gian mạng.

Một số tác phẩm khai thác có chiều sâu những vấn đề thời sự, thực tiễn, như: Thành tựu 40 năm đổi mới; việc triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới tư duy và phương thức lãnh đạo của Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phát triển kinh tế - xã hội vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS; đấu tranh xóa bỏ các biến tướng của FULRO, “Tin lành Đê Ga” và các luận điệu xuyên tạc về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền...

Phát biểu tại lễ tổng kết cuộc thi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung nhấn mạnh: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, gắn liền với sự phát triển bền vững của đất nước và địa phương.

Thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy hiệu quả các tác phẩm dự thi, lan tỏa trong thực tiễn.

Đồng thời, chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, nâng cao năng lực dự báo, xử lý vấn đề từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trên mặt trận tư tưởng...

Ban Tổ chức đã trao 3 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 20 giải Khuyến khích, 10 giải Phụ và 5 giải tập thể. Tác phẩm “Một dải núi sông - Đôi bờ hữu nghị” của nhóm tác giả Nguyễn Ngọc Thu (Báo VietNamNet), Phạm Huy Bắc, Phan Thanh Tuyền (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) là 1 trong 3 tác phẩm đạt giải A thể loại Truyền hình. Tác phẩm "Hiệu ứng “Domino” và nhận thức thông tin “xấu độc” trên mạng xã hội của đoàn viên, thanh niên qua một số sự kiện chính trị - xã hội" của tác giả Nguyễn Đức Tôn, Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đạt giải A thể loại Tạp chí. Tác phẩm "Bahnar Đêga Kon Kông - Nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để" của tác giả Nguyễn Văn Trang, Phòng Thư ký - Biên tập, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt giải A thể loại Báo.

Dòng sông Pô Cô kể chuyện nghĩa tình Việt Nam - Campuchia Trên dòng sông Pô Cô năm xưa, đã có những chuyến đò chở bộ đội vượt lửa đạn, có những bàn tay âm thầm sẻ nửa bát cơm... Hôm nay, những câu chuyện đẹp về tình hữu nghị, đoàn kết và khát vọng hòa bình vẫn tiếp tục nối dài.

Những mối lương duyên Việt Nam - Campuchia bên dòng sông Pô Cô Dọc biên giới tỉnh Gia Lai có khoảng 100 cặp người Việt Nam - Campuchia kết hôn. Dòng sông Pô Cô là nơi kết mối lương duyên của những chàng trai, cô gái ở khu vực biên giới.