Theo đề án tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học CMC xét tuyển thẳng đối với thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.0 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương. Thí sinh thuộc diện này có thể đăng ký xét tuyển vào tất cả các ngành đào tạo của nhà trường.

Ngoài chứng chỉ tiếng Anh, một số chứng chỉ quốc tế khác như SAT, ACT hoặc A-Level cũng được sử dụng để xét tuyển thẳng. Đối với các ngành ngôn ngữ, thí sinh có chứng chỉ HSK từ cấp độ 4 hoặc TOPIK II cấp độ 4 trở lên có thể đăng ký xét tuyển vào ngành học phù hợp.

Bên cạnh nhóm thí sinh sở hữu chứng chỉ quốc tế, phương thức xét tuyển thẳng còn áp dụng đối với học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; tham gia kỳ thi học sinh giỏi hoặc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, thành phố; học sinh các trường THPT chuyên có kết quả học tập lớp 12 đạt loại Tốt và học sinh đạt danh hiệu học sinh Giỏi trong cả ba năm THPT.

Danh sách ngành, chương trình đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026

Cơ hội nhận học bổng toàn phần từ quỹ 96 tỷ

Ngoài cơ hội tuyển thẳng, thí sinh cũng có thể sử dụng chứng chỉ IELTS để xét học bổng tại Trường Đại học CMC.

Theo đó, thí sinh có IELTS từ 6.0 - 7.5 (hoặc chứng chỉ tương đương) có thể lần lượt xét các mức học bổng 30%, 50%, 70% và 100% học phí. Điều kiện đi kèm là thí sinh cần có điểm trung bình môn Toán lớp 12 từ 8,0 trở lên theo quy định của nhà trường.

Đại diện nhà trường trao học bổng “CMC - Vì bạn xứng đáng” cho tân sinh viên

Với giải học sinh giỏi, thí sinh cần đạt giải nhất, nhì, ba các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố (trực thuộc trung ương) trong các năm từ 2023 - 2026 và có môn đoạt giải nằm trong tổ hợp xét tuyển vào ngành tương ứng của trường.

Thí sinh cũng có thể xét học bổng bằng điểm học bạ THPT. Nếu có ít nhất 6 môn học (bao gồm môn Toán) có điểm trung bình từ 8,0 trở lên, thí sinh sẽ có cơ hội nhận học bổng từ 30 - 70% học phí. Đồng thời các môn được sử dụng để xét học bổng cần thoả mãn điều kiện không môn nào dưới 6,5 điểm.

Đối với điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh đạt từ 32,00/40,00 điểm trở lên (có bao gồm điểm cộng và điểm ưu tiên) theo tổ hợp xét tuyển cũng sẽ có cơ hội đạt học bổng.

Cam kết thực tập cho 100% sinh viên

Hiện nay, không ít sinh viên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm vị trí thực tập phù hợp hoặc chỉ tham gia các chương trình thực tập mang tính hình thức để đáp ứng điều kiện tốt nghiệp, việc được tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường được xem là một lợi thế đáng kể.

Sinh viên CMC trong kỳ thực tập OJT tại công ty CMC TS thuộc Tập đoàn CMC

Một trong những điểm khác biệt trong mô hình đào tạo tại Trường Đại học CMC là định hướng “đại học trong lòng doanh nghiệp”, trong đó các kỳ thực tập được triển khai theo mô hình On Job Training (OJT), kéo dài 16 tuần liên tục, cho phép sinh viên trực tiếp cho phép sinh viên làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia trong ngành.

Được tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp, tiếp cận quy trình làm việc thực tế và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp từ sớm không chỉ là cơ hội để vận dụng kiến thức đã học mà còn giúp xây dựng hồ sơ năng lực, gia tăng lợi thế cạnh tranh khi ứng tuyển việc làm hoặc theo đuổi các chương trình bậc thạc sĩ trong nước và quốc tế.

Nhiều sinh viên cho biết những trải nghiệm thực tế trong quá trình thực tập đã giúp họ định hình rõ hơn lộ trình nghề nghiệp, đồng thời tạo nền tảng quan trọng cho các cơ hội việc làm và học tập trong tương lai.

Phương Dung