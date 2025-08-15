Đa ngành - Đáp ứng nhu cầu nhân lực xã hội

Trường Đại học Đông Đô, với hơn 30 năm phát triển, đã trở thành một trong những cơ sở đào tạo đại học uy tín tại Hà Nội, Việt Nam. Hiện nay, nhà trường triển khai đào tạo đa ngành, trải rộng trên nhiều lĩnh vực: Khoa học Sức khỏe, Kỹ thuật - Công nghệ, Kinh tế - Quản trị, Ngoại ngữ, Luật, Kiến trúc… tạo hệ sinh thái giáo dục phong phú, đáp ứng yêu cầu nhân lực đa dạng của xã hội.

Trong đó, nổi bật là 4 ngành mũi nhọn đang được nhiều bạn trẻ quan tâm và lựa chọn: Điều dưỡng, Dược học, Thú y và Công nghệ kỹ thuật ô tô. Đây là những ngành học có nhu cầu nhân lực lớn, được nhà trường chú trọng đầu tư bài bản, vừa bảo đảm nền tảng kiến thức học thuật, vừa gắn kết chặt chẽ với nhu cầu thực tiễn nghề nghiệp.

Sinh viên ngành Điều dưỡng học trong môi trường mô phỏng gần gũi thực tế bệnh viện

4 ngành mũi nhọn - Điểm nhấn trong đào tạo

● Điều dưỡng: Chuẩn hóa theo năng lực Bộ Y tế, chú trọng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, quản lý điều dưỡng và hội nhập quốc tế.

● Dược học: Trang bị kiến thức bào chế, kiểm nghiệm, quản lý chất lượng và kinh doanh dược; thực tập tại bệnh viện, nhà thuốc và doanh nghiệp dược.

● Thú y: Đào tạo kỹ năng chẩn đoán, phòng - điều trị bệnh cho động vật; cập nhật dịch tễ học, an toàn sinh học và công nghệ chăn nuôi hiện đại.

● Công nghệ kỹ thuật ô tô: Sinh viên được học từ cấu tạo - nguyên lý hoạt động đến chẩn đoán - bảo dưỡng - sửa chữa; đồng thời tiếp cận công nghệ mới như xe điện, xe hybrid, hệ thống điều khiển tự động.

Ngành Dược học có phòng thí nghiệm Hóa - Sinh - Dược đáp ứng đào tạo cơ sở và chuyên ngành

Cơ sở vật chất đồng bộ, đội ngũ giảng viên “học thuật và thực tiễn”

Đông Đô không ngừng đầu tư, nâng cấp hệ thống phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành và không gian nghiên cứu để sinh viên vừa học lý thuyết vừa được trải nghiệm thực hành.

Trải nghiệm thực tế - Sinh viên ngành Thú y Trường Đại học Đông Đô rèn luyện kỹ năng chẩn đoán và chăm sóc thú cảnh ngay trong giờ học.

Nhà trường quy tụ đội ngũ giảng viên gồm các tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên gia đầu ngành có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Với triết lý “lấy người học làm trung tâm”, phương pháp giảng dạy của Đông Đô kết hợp hài hòa giữa kiến thức nền tảng, kỹ năng nghề nghiệp và năng lực ứng dụng sáng tạo.

Từ lý thuyết đến thực hành - Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô Đông Đô được trang bị kiến thức toàn diện, gắn chặt với thực tế sản xuất và bảo dưỡng phương tiện

Đặc biệt, Đông Đô duy trì hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp và tổ chức trong nhiều lĩnh vực: bệnh viện, nhà thuốc, cơ sở thú y, các tập đoàn lớn trong công nghiệp - công nghệ (Nhà máy Honda Việt Nam, Nhà máy LG Display Hải Phòng, Ngân hàng Pvcombank, Bệnh viện Thanh Nhàn, Thaco…) Nhờ đó, sinh viên được tạo điều kiện thực tập, tiếp cận thực tế và gia tăng cơ hội việc làm ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Tiên phong đổi mới - Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Với sứ mệnh trở thành trường đại học hàng đầu, tiến tới đạt chuẩn quốc tế, Trường Đại học Đông Đô luôn tiên phong đổi mới trong nhiều lĩnh vực: từ nội dung đào tạo, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học đến hợp tác doanh nghiệp.

Nhà trường không ngừng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, mở rộng liên kết học thuật, trao đổi sinh viên - giảng viên, triển khai chương trình nghiên cứu chung với các trường đại học và viện nghiên cứu nước ngoài. Đây là nền tảng quan trọng để sinh viên Đông Đô được tiếp cận tri thức toàn cầu và nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường quốc tế.

Thế hệ sinh viên Đông Đô - Học tập trong môi trường gắn kết, hướng tới tương lai hội nhập quốc tế

Với bề dày phát triển hơn 30 năm, hệ thống ngành đào tạo đa dạng cùng 4 ngành mũi nhọn đang được giới trẻ quan tâm, Trường Đại học Đông Đô ngày càng khẳng định uy tín trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Sứ mệnh hướng tới đại học hàng đầu, đạt chuẩn quốc tế, cùng tinh thần tiên phong đổi mới và đẩy mạnh hợp tác quốc tế chính là cam kết mạnh mẽ của Đông Đô trong hành trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước và hội nhập toàn cầu.

Thùy Linh